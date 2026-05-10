Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Akyla στο καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί του μουσικού διαγωνισμού

Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα θα γίνει την Τρίτη 12 Μάϊου
REUTERS/Lisa Leutner
Την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision στη Βιέννη έκανε πριν λίγο (10/9/2025) ο Akylas εντυπωσιάζοντας το κοινό λίγες ώρες πριν τον Πρώτο Ημιτελικό της Τρίτης με την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινάει.

Αυτή την ώρα το καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί της Eurovision δίνει το εναρκτήριο σήμα της πιο λαμπερής μουσικής διοργάνωσης της Ευρώπης με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Akyla, να «μαγεύει» με την φανταχτερή του εμφάνιση.

Οι 35 αποστολές θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ενώπιον φωτογράφων, δημοσιογράφων και φαν, σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Μόλις εμφανίστηκε ο Akylas, η Αυστριακή δημοσιογράφος έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και του ζήτησε να της δείξει τις χαρακτηριστικές κινήσεις της χορογραφίας του για τη συμμετοχή του «Ferto».

