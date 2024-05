Eurovision 2024: Το Nemo επέστρεψε στην Ελβετία και το υποδέχτηκαν σαν ήρωα

Ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2024, το Νέμο επέστρεψε στην Ελβετία και οι Ελβετοί του επεφύλασσαν μια μεγάλη υποδοχή σαν ήρωα.

Εκατοντάδες Ελβετοί και θαυμαστές της Eurovision βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και μόλις αντίκρισαν το Nemo άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν.

Το Nemo με χαμόγελο χαιρετούσε το συγκεντρωμένο πλήθος και χάθηκε στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων.

Το τραγούδι του Nemo με τίτλο «The Code» αναφέρεται στο ταξίδι του ερμηνευτή προς τη μη δυαδική ταυτότητα φύλου (non binary).

Οι θαυμαστές, που συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελβετίας, περίμεναν μέχρι τα μεσάνυχτα ώστε να προσγειωθεί η πτήση της Swiss International Air Lines από την Κοπεγχάγη.

🇨🇭 One of the many people that were waiting for #Eurovision winner Nemo at Zurich Airport was TEYA (@wthisteya), who represented Austria last year and is a good friend of Nemo. 🥹🫶



[🎥 SRF] pic.twitter.com/SBosvam866