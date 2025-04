Eurovision 2025: H Klavdia μετατρέπεται σε «Αστερομάτα» – Το αφιέρωμα του θεσμού στην τραγουδίστρια

Μια θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ήταν γραμμένη στα… αστέρια για την Klavdia, η οποία θα βρεθεί στη Βασιλεία τον ερχόμενο Μάιο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Αστερομάτα».

«Αν κάνετε ένα μικρό διάλειμμα από τη Eurovision και κοιτάξετε τον νυχτερινό ουρανό, θα δείτε αστερισμούς που έχουν πάρει τα ονόματά τους από μορφές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η Klavdia συνεχίζει την ελληνική παράδοση και κοιτάζει ψηλά. Και όταν διαγωνίστηκε στον εθνικό τελικό της Ελλάδας με την Αστερομάτα, τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν», γράφει η επίσημη σελίδα του θεσμού σε αφιέρωμά της για την ελληνική εκπροσώπηση.

Και αναφέρει: «Για πρώτη φορά από το 2017, η Ελλάδα διοργάνωσε εθνικό τελικό για να βρει τον καλλιτέχνη του 2025. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 12 τραγούδια αναμετρήθηκαν σε μια βραδιά γεμάτη ψυχαγωγία. Η καλλιτέχνιδα της Eurovision 2024 στην Ελλάδα, Μαρίνα Σάττι, ερμήνευσε το ZARI, το οποίο τερμάτισε στην 11η θέση του Διαγωνισμού. Και οι οικοδεσπότες της εκπομπής (Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς) ανέλαβαν επίσης τραγούδια από μερικούς άλλους θρύλους της Eurovision – το Waterloo των ABBA και το Hold Me Now του Johnny Logan.

Η Klavdia είχε να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύ πιασάρικου τραγουδιού για ασανσέρ και ενός country κομματιού. Ερμήνευσε το τραγούδι της Asteromáta, το οποίο σημαίνει «αστερομάτα», με ένα μακρύ τρένο από το ντύσιμό της να στροβιλίζεται γύρω της. Χορεύτριες έστησαν το σκηνικό με γυμνά κορμάκια και η σκηνή φωτίστηκε από κόκκινα σύννεφα και αστραπές.

Αφού ήρθαν οι ψήφοι του κοινού και της κριτικής επιτροπής, η Klavdia ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πήρε το εισιτήριο για τη Βασιλεία. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει στη σκηνή της Eurovision. Σίγουρα, η Ursa Major είναι σπουδαία, αλλά αυτό το νέο ελληνικό αστέρι ετοιμάζεται να λάμψει».

Το ξεκίνημα

«Η Klavdia τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κόσμου όταν έφτασε στον τελικό του The Voice of Greece, όπου ήταν στην ομάδα του εμβλήματος της Eurovision, της Έλενας Παπαρίζου. Έθαψε τους κριτές στην τυφλή οντισιόν με την ερμηνεία της στο Roxanne των Police, με αρκετούς κριτές να γυρίζουν τις καρέκλες τους μόνο με την εναρκτήρια ατάκα της και με τους τέσσερις να γυρίζουν μέχρι το τέλος. Στον τελικό, ανέλαβε να ερμηνεύσει το It’s A Man’s Man’s Man’s Man’s World του James Brown. Και στα δύο τραγούδια, έδειξε στον κόσμο ότι έχει σοβαρές φωνητικές δυνατότητες.

Έκτοτε συνέχισε να εμφανίζεται, μεταξύ άλλων με κάποιες στροφές στο πλευρό των Ελλήνων τραγουδιστών Διονύση Σαββόπουλου, Κωνσταντίνου Αργυρού και Γιώργου Σαμπάνη», συνεχίζει το αφιέρωμα του eurovision.tv.

Κυκλοφόρησε το πρώτο της single, Lonely Heart το 2022, ένα τραγούδι που συνδυάζει χαλαρούς ποπ ρυθμούς και παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο ένα της λίστας Shazam Discovery. Ακολούθησε το Haramata, ένα δύο φορές πλατινένιο single, και το EP της Klavdia. Το 2023, κέρδισε το βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης τραγουδίστριας στα Super Music Awards στην Κύπρο.

Η Klavdia διασκεδάζει επίσης με διασκευές και τις δημοσιεύει στον λογαριασμό της στο TikTok. Έχει ασχοληθεί με το Nothing Breaks Like A Heart της Miley Cyrus, ενώ και η Christina Aguilera άρεσε μια διασκευή ενός τραγουδιού της».

Μέσα στη λάμψη της Eurovision

Η Klavdia θυμάται να παρακολουθεί σε επανάληψη την εκτέλεση του My Number One από την Έλενα Παπαρίζου όταν ήταν μικρή. Η Έλενα διαγωνίστηκε για την Ελλάδα στη Eurovision του 2005, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη για τη χώρα. Έτσι, πρέπει να ήταν απίστευτο συναίσθημα να την καθοδηγεί στο The Voice of Greece.

Μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, το δεύτερο πρότυπο της Eurovision είναι η Loreen, η οποία έχει κερδίσει δύο φορές το διαγωνισμό για τη Σουηδία με το Euphoria και το Tattoo.

Η Klavdia λέει: “Τις θαυμάζω ως καλλιτέχνες, γιατί κατάφεραν να κερδίσουν τη Eurovision και να αγαπηθούν από όλους. Και επειδή με έκαναν να κυνηγήσω τα όνειρά μου και να γίνω εκπρόσωπος της χώρας μου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision”.

Η καριέρα ως ποπ σταρ

Η Klavdia έχει έναν ξεχωριστό ήχο, συνδυάζοντας δυνατά φωνητικά με χαλαρούς ρυθμούς και παραδοσιακή ελληνική μουσική.

Έχει εμπνευστεί από μουσικές από διάφορα είδη ποπ, μερικά από τα οποία μπορείτε να ακούσετε να περνούν μέσα από τη μουσική της. Συχνά μπορεί κανείς να τη βρει να ακούει το Take My Breath του The Weeknd, το WILDFLOWER της Billie Eilish και το God is a woman της Ariana Grande.

Όταν ανεβαίνει στο καραόκε, η Klavdia το κρατάει στην οικογένεια της Eurovision. Της αρέσει να ερμηνεύει το τατουάζ της Loreen. Αλλά όταν έρχεται η ώρα για την πίστα, δεν μπορεί να αντισταθεί στο Mambo No. 5 του Lou Bega. Η Ευρώπη χρειάζεται λίγο από την Klavdia!

Ένα αστρονομικό ταξίδι

Η Klavdia φαντάζεται ότι η Ελβετία θα είναι γεμάτη από όμορφη φύση, την καλύτερη σοκολάτα και ελβετικό τυρί. Προς το παρόν είναι μεγάλη θαυμάστρια του ανθότυρου, αλλά σύντομα θα δούμε αν υπάρχει χώρος στην καρδιά της για την τρύπια ποικιλία.

Λέει ότι ανυπομονεί πραγματικά για δύο πράγματα στη Βασιλεία – την εμπειρία της Eurovision και τη δοκιμή όλων των διαφορετικών ειδών σοκολάτας.