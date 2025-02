Eurovision 2025: «Ιδρώνουν σαν μαφιόζοι» – Φωνές στην Ιταλία για να αποκλειστεί η «προσβλητική» συμμετοχή της Εσθονίας

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision απέχει λίγους μήνες, αλλά το δράμα έχει ήδη ξεκινήσει: η Ιταλία ζητά να κοπεί η επιλογή της Εσθονίας, λόγω των στίχων του τραγουδιού τους που διακωμωδεί τα στερεότυπα ότι οι Ιταλοί είναι μαφιόζοι που πίνουν καφέ και τρώνε μακαρόνια.

Ο ράπερ Tommy Cash τραγουδά το «Espresso Macchiato», με ένα μείγμα σπαστών αγγλικών και ιταλικών και περιγράφει μια ζωή γλυκιάς απόλαυσης. «Ciao bella, είμαι ο Tomaso, εθισμένος στον καπνό. Mi like mi coffè very importante», αρχίζει ο πρώτος στίχος.

«Mi money numeroso, I work around the clocko. Γι’ αυτό και ιδρώνω σαν μαφιόζος», και: «Η ζωή είναι σαν τα μακαρόνια, είναι δύσκολη μέχρι να τα καταφέρεις».

Ο Cash κέρδισε στον τελικό της Εσθονίας για τη Eurovision το περασμένο Σάββατο (15.02.2025) και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό στη Βασιλεία τον προσεχή Μάιο – εκτός αν η Ιταλία μπει εμπόδιο, όπως σημειώνει ο Guardian.

Η ένωση καταναλωτών Codacons κατέθεσε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση θέτοντας το ερώτημα κατά πόσον «είναι σωστό να επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός τραγουδιού που προσβάλλει μια χώρα και μια ολόκληρη κοινότητα».

«Παρά την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης που πρέπει να χαρακτηρίζει εκδηλώσεις όπως η Eurovision, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμπερίληψη ενός τραγουδιού που είναι προσβλητικό για μια πλειονότητα ατόμων σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθείται από κοινό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Codacons σε ανακοίνωση.

«Την αγανάκτησή τους εξέφρασαν πολυάριθμοι πολίτες [για ένα τραγούδι] του οποίου οι στίχοι περιέχουν στερεότυπα για την Ιταλία και τους Ιταλούς – τα συνήθη κλισέ του καφέ και των μακαρονιών, αλλά πάνω απ’ όλα τη μαφία και την επίδειξη της πολυτέλειας, η οποία μεταφέρει το μήνυμα ενός πληθυσμού συνδεδεμένου με το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Gian Marco Centinaio, γερουσιαστής της ακροδεξιάς Λέγκας, δημιούργησε ένα βίντεο με του Cash να πίνει καφέ από ένα χάρτινο ποτήρι με τη λεζάντα «όποιος προσβάλλει την Ιταλία πρέπει να μείνει έξω από τη Eurovision».

«Αυτός ο τραγουδιστής θα έπρεπε να έρθει στην Ιταλία για να δει πώς δουλεύουν οι καλοί άνθρωποι πριν γράψει τέτοια ηλίθια τραγούδια γεμάτα στερεότυπα», έγραψε ο Centinaio στο Instagram.

Ωστόσο, η αγανάκτηση φάνηκε να αντισταθμίζεται από την αμηχανία και την εκτίμηση των Ιταλών που σχολίασαν κάτω από το βίντεο του τραγουδιού στο YouTube. «Θα ψηφίσω την Εσθονία!» έγραψε ένας.

Επαναλαμβάνοντας ορισμένους από τους στίχους, ένας άλλος έγραψε: «“No stresso, no stresso, don’t need to be depresso” – ως Ιταλός, νομίζω ότι θα το κάνω τατουάζ».

Ένας άλλος έγραψε: «Ως Ιταλός διασκεδάζω, αλλά και μπερδεύομαι, αλλά και προσβάλλομαι, αλλά και με τιμά».