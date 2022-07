Το δεύτερο teaser τρέιλερ του «The Lord of the Rings: The Rings of Power», prequel των ταινιών του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», βγήκε στη δημοσιότητα, δύο μήνες περίπου πριν την πρεμιέρα της σειράς, στις 2 Σεπτεμβρίου, και μιας δίνει μια γεύση για μια από τις ακριβότερες παραγωγές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην τηλεόραση.

Η Amazon Studios, η εταιρεία παραγωγής που έχει αναλάβει τη σειρά, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να δει ακόμα ένα teaser λίγο πριν την πρεμιέρα του «The Lord of the Rings: The Rings of Power», λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του μεγάλου τρέιλερ, που θα γίνει σε 3 ημέρες.

Στο νέο teaser εμφανίζονται μερικοί από τους κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς, ενώ ένα μυστηριώδες φως από τον ουρανό ετοιμάζεται να χτυπήσει τη Γη. Ήδη, «κόπηκε» η ανάσα των θαυμαστών από την απεικόνιση του σπουδαίου βασιλείου του Νούμενορ (από εκεί έρχονται οι πρόγονοι του Άραγκορν) στο πρώτο teaser.

Δείτε το νέο teaser του «The Lord of the Rings: The Rings of Power»:

Στη σειρά θα εκτυλιχθούν διάφορες ιστορίες ενώ θα υπάρχουν και περιγραφές για τη ζωή όλων των ηρώων, καθώς θα ξεκινήσει από τα ορυχεία των νάνων και θα φτάσει μέχρι και τις πολιτικές στα βασίλεια των ξωτικών.

Το καστ της σειράς απαρτίζεται από τους: Ρόμπερτ Αλαμάγιο, Μόρφιντ Κλαρκ, Μαξίμ Μπάλντρι, Ναζανίν Μπονιάντι, Ισμαΐλ Κρουζ Κόρντοβα και Τσαρλς Έντουαρντς και άλλα γνώριμα πρόσωπα από τις ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Μάλιστα, οι δημιουργοί της σειράς J.D. Payne και Patrick McKay αποκάλυψαν πως θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος. «Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μια σειρά για όλες τις ηλικίες, ακόμα κι αν σε κάποιες στιγμές φαίνεται τρομακτική. Έτσι είναι το στιλ του Τόλκιν, τρομακτικό, πολιτικό, έξυπνο, αλλά και πολύ ζεστό», αναφέρει ο Patrick McKay. Ο ίδιος, επιβεβαίωσε ότι στη σειρά δεν θα υπάρχουν καθόλου σκηνές βίας ή σεξ, όπως στο Game of Thrones.