Μια νέα εικόνα από τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του Maestro ανέβασε στα social media ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, όπου τσεκάρει το σενάριο μια τελευταία φορά και πιθανότατα βάζει τις τελευταίες πινελιές σε αυτό, πριν φύγουν όλοι οι συντελεστές για τους Παξούς.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δείχνει πανέτοιμος για τη 2η σεζόν του Maestro, όπως και όλο το καστ άλλωστε, ανεβάζοντας διάφορες φωτογραφίες από τα γυρίσματα για να μας δώσει μια «πρώτη γεύση» για αυτά που έρχονται στην επιτυχημένη σειρά.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γράφει στη λεζάντα: «Κυριακή. Τελευταίο ρεπό πριν την έναρξη!!!..Από αύριο πάλι. And just like that… we start again!!!.. #tomorrow #firstdayback #shooting @maestroinblue.tvseries #έναρξη #season2».

Δείτε την ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη:

Ήδη το Maestro γνωρίζει την επιτυχία με την προβολή του στο Netflix, αφού βρέθηκε στο νούμερο 6 των προτιμήσεων της συνδρομητικής πλατφόρμας σε όλο τον κόσμο.