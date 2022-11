Μετά την ανακοίνωση πως το Netflix πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα για την επιτυχημένη ελληνική σειρά Maestro, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το Twitter του Mega πήρε φωτιά. Η πρώτη ελληνική σειρά που θα μπει στην πλατφόρμα άλλωστε, είναι γεγονός και σήμερα (09.11.2022) προχώρησε σε σχετική ανάρτηση και η σελίδα του ελληνικού Netflix!

H Ελλάδα με το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη λαμβάνει μία θέση ανάμεσα στις σειρές που θα φιλοξενεί η πλατφόρμα με την επίσημη ιστοσελίδα του Netflix στην Ελλάδα, να προχωρά σε μια ευφάνταστη ανάρτηση ως… καλωσόρισμα της σειράς.

«ΝETFLIX ΕΛΛΑΣ. Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου, από τον σπουδαίο Έλληνα MAESTRO, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Από 19 Δεκεμβρίου στο Netflix» έγραφε η αγγελία που δημοσιεύτηκε στο Facebook, με χιουμοριστική διάθεση.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μετά την ανακοίνωση: «Κρατάω το “Maestro” πολύ κοντά στην καρδιά μου και νιώθω βαθιά τιμή και χαρά που αυτή η ιστορία θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσω του Netflix. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι».

Το MEGA μάλιστα ανέβασε επίσης ένα tweet χτες (08.11.2022) στο οποίο χαιρετά το Netflix και το ρωτά χιουμοριστικά: «Πώς είναι τα ελληνικά σου;».

Hey @netflix, how is your Greek? #Maestro