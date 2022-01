Ποιες είναι οι ταινίες και οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Φεβρουάριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες και οι σειρές του Netflix, που βγαίνουν τον φεβρουάριο είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Οι σειρές του Netflix

01/2/2022

Μεγαλώνοντας τον Ντίον: Σεζόν 2 / Raising Dion: Season 2

Η Νικόλ μεγαλώνει έναν γιο που δεν γνωρίζει ακόμα τις υπερδυνάμεις του. Καθώς όμως η δύναμη του Ντίον αυξάνεται, ο κίνδυνος μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζουν.

04/2/2022

Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 2 / Sweet Magnolias: Season 2

Οι Μανόλιες αντιμετωπίζουν μαζί νέες σχέσεις, παλιές πληγές και τις μικροπολιτικές της πόλης με τις γλυκές και πικρές στιγμές της ζωής να εναλλάσσονται.

10/2/2022

Μέχρι να μας Χωρίσει η Ζωή / Until Life Do Us Part

Τα μέλη μιας οικογένειας τριών γενεών που ζουν μαζί σε μια ειδυλλιακή βίλα αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης διοργάνωσης γάμων και τα δικά τους δράματα.

11/2/2022

Inventing Anna: Σειρά μίας σεζόν

Τολμηρή επιχειρηματίας ή απατεώνισσα; Μια ρεπόρτερ ερευνά το πώς η Άνα Ντέλβι έπεισε την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι ήταν Γερμανίδα κληρονόμος. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

11/2/2022

Toy Boy: Σεζόν 2

Ο Ούγκο ερευνά το θέμα της βόμβας, ενώ παράλληλα, μαζί με τους φίλους του, αντιμετωπίζει δύο νέους αντιπάλους και μια σειρά νέων προκλήσεων στη δουλειά.

14/2/2022

Αφοσίωση / Devotion, a Story of Love and Desire

Ένας φαινομενικά ευτυχισμένος γάμος αρχίζει να καταρρέει όταν η πίστη του άντρα αμφισβητείται και το ζευγάρι αρχίζει να ελκύεται από άλλα άτομα.

17/2/2022

Ο Νεαρός Βαλάντερ: Η σκιά του δολοφόνου / Young Wallander: Killer’s Shadow

Ο Κουρτ ερευνά έναν μυστηριώδη φρικιαστικό θάνατο που μάλλον σχετίζεται με ένα εμπρηστικό άρθρο για μια από τις πρώτες υποθέσεις της Ρασκ στο Μάλμο.

18/2/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα / One of Us Is Lying

Η τιμωρία φέρνει κοντά πέντε ετερόκλιτα λυκειόπαιδα, αλλά ένας φόνος —και τα μυστικά— τα ενώνουν, ενώ ξεδιπλώνεται ένα μυστήριο φόνου που θυμίζει τον ποντικό και τη γάτα.

18/2/2022

Space Force: Σεζόν 2

Υπό νέα διοίκηση, ο πτέραρχος Νερντ και το δυσλειτουργικό αλλά αξιαγάπητο πλήρωμά του έχουν τέσσερις μήνες για να αποδείξουν ότι η Διαστημική Δύναμη αξίζει να διατηρηθεί..

22/2/2022

Cat Burglar

Η κλασική καρτουνίστικη τρέλα συναντά ένα διαδραστικό κουίζ σε μια νέα σειρά από τους δημιουργούς του “Μαύρου Καθρέφτη”.

25/2/2022

Βίκινγκ: Βαλχάλα / Vikings: Valhalla

Στο σίκουελ του “Βίκινγκ”, έχουν περάσει 100 χρόνια και μια νέα γενιά θρυλικών ηρώων αναδύεται για να διαμορφώσει το δικό της πεπρωμένο — και να γράψει ιστορία.

Οι ταινίες του Netflix

Δείτε ποιές ταινίες έρχονται στο Netflix τον Φεβρουάριο.

01/2/2022

Άννα Φρανκ, η Καλύτερή μου Φίλη / My Best Friend Anne Frank

Βασισμένο στη φιλία ανάμεσα στην Άννα Φρανκ και τη Χάνα Γκόσλαρ – από το κατεχόμενο από τους Ναζί Άμστερνταμ στην οδυνηρή επανένωσή τους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

04/2/2022

Μέσα απ’ το Παράθυρο / Through My Window

Το παλιό κόλλημα της Ρακέλ με τον γείτονά της αποκτά νέες διαστάσεις, όταν εκείνος αρχίζει να νιώθει πράγματα για εκείνη, παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του.

09/2/2022

Το Προνόμιο / The Privilege

Ένας πλούσιος έφηβος κι οι φίλοι του σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο φέρνουν στην επιφάνεια μια σκοτεινή συνωμοσία, ενώ ερευνούν μια σειρά περίεργων μεταφυσικών φαινομένων.

11/2/2022

Άνε+: Η Ταινία/ Anne+: The Film

Νιώθοντας πίεση να ολοκληρώσει το μυθιστόρημά της και να πάει στο Μόντρεαλ για τη σχέση της, μια κουίρ 20χρονη κοπέλα στο Άμστερνταμ ψάχνει τι θέλει στη ζωή.

11/2/2022

Ψηλό Κορίτσι 2 / Tall Girl 2

Η Τζόντι παίρνει τον κεντρικό ρόλο στο σχολικό μιούζικαλ κι, ενώ αυτό ήταν το όνειρό της, η πίεση απειλεί την αυτοπεποίθηση και τη σχέση της.

11/2/2022

Bigbug

Ανδροειδή σεφ. Ασφάλεια με ντρόουν. Ρομποτικά αφεντικά. Το μέλλον μοιάζει ελπιδοφόρο, ώσπου έρχονται οι πρώτες ρωγμές και η ΤΝ κυριεύει τα πάντα, σ’ αυτήν την κωμωδία.

17/2/2022

Η Γροθιά της Εκδίκησης / Fistful of Vengeance

Μια αποστολή εκδίκησης μετατρέπεται σε μάχη για τη σωτηρία του κόσμου από μια αρχαία απειλή, όταν ο εκτελεστής Κάι που έχει υπερδυνάμεις εντοπίζει έναν φονιά.

17/2/2022

Erax

Τερατώδη πλάσματα ξεπηδούν από ένα μαγικό βιβλίο και σκορπούν χάος και αταξία στη θεία Όπαλ και την έφηβη ανιψιά της, Νίνα, σε αυτήν την τρομακτική ταινία μικρού μήκους.

17/2/2022

Κατευθείαν στην Καρδιά / Heart Shot

Σε αυτήν τη μικρού μήκους ταινία, οι ερωτευμένες έφηβες Νίκι και Σαμ σχεδιάζουν μαζί το μέλλον τους, αλλά το επικίνδυνο παρελθόν της Νίκι επιστρέφει και απειλεί τα πάντα.

17/2/2022

Συγχώρα τις Αμαρτίες μας / Forgive Us Our Trespasses

Έχοντας γίνει στόχος των Ναζί που κυνηγούν και δολοφονούν άτομα με αναπηρίες, ένα αγόρι με αναπηρία παίρνει μια τολμηρή απόφαση, ενώ προσπαθεί να επιβιώσει.

18/2/2022

Rabbids Invasion Special: Αποστολή στον Άρη

Μια απίθανη ομάδα Rabbids συμμετέχει σε μια μοναδική αποστολή στον Άρη. Είναι στο χέρι τους να ενωθούν και να σταματήσουν την τελευταία απειλή του γαλαξία.

18/2/2022

Texas Chainsaw Massacre

Σε αυτό το σίκουελ, influencer που θέλουν να ξαναζωντανέψουν μια πόλη-φάντασμα του Τέξας αντιμετωπίζουν τον Λέδερφεϊς, έναν φονιά που φορά μια μάσκα από ανθρώπινο δέρμα.

20/2/2022

Μη Με Σκοτώνεις/ Don’t Kill Me

Η Μίρτα σχεδόν πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών μαζί με τον εραστή της, αλλά όταν συνέρχεται, ανακαλύπτει ότι ανήκει σε έναν βίαιο κόσμο που δεν ήξερε ότι υπήρχε.

25/2/2022

Μαντία: Η Επιστροφή / Tyler Perry’s A Madea Homecoming

Η Μαντία επέστρεψε! Και δεν έχει σκοπό να ανεχτεί καμιά οικογενειακή ανοησία, την ώρα που τα οικογενειακά δράματα κορυφώνονται στην αποφοίτηση του δισέγγονού της.

25/2/2022

Χωρίς Ανάσα/ Restless

Η ζωή ενός διεφθαρμένου αστυνομικού βγαίνει εκτός ελέγχου, όταν φτάνει στα άκρα για να συγκαλύψει ένα ατύχημα και δέχεται απειλές από έναν μυστηριώδη μάρτυρα.