φτάσαμε στο τέλος του Ιουλίου, και όπως και κάθε μήνα το Netflix ανακοίνωσε το νέο περιεχόμενο που θα προστεθεί στη βιβλιοθήκη του τον Αύγουστο του 2021.

Η πλατφόρμα συνεχούς ροής, η οποία έχει πει για τα καλά στην ζωή μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να μας κρατά δέσμιους των υπηρεσιών της, καθώς κάθε μήνα μας κάνει, όπως λέει και ο Δον Βίτο Κορλεόνε, “προσφορές που δεν μπορούμε να αρνηθούμε”.

Έτσι, αν πρόκειται να μείνεις στην πόλη τον τρίτο και τελευταίο μήνα του καλοκαιριού ή απλά θέλεις να περάσεις μια χαλαρή βραδιά μόνος, με φίλους ή με το άλλο σου μισό, το Netflix είναι η λύση.

Τον Αύγουστο ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη ταινία “Beckett” με πρωταγωνιστή τον John David Washington, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, το “Sweet Girl” με τον Jason Momoa, η prequel anime ταινία του Witcher, “The Witcher: Nightmare of the Wolf” και το “Monster Hunter: Legends of the Guild”, που αποτελεί μια CG anime ταινία εντός του σύμπαντος. Άλλες ταινίες της υπηρεσίας περιλαμβάνουν το “Kissing Booth 3” και το animation “Vivo”.

Vivo – 6/8/2021

Από το Netflix και τη Sony Pictures Animation, έρχεται το “Vivo”, μια μουσική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή τον Βίβο, ένα κινκατζού (φυτοφάγο θηλαστικό των τροπικών δασών) με ταλέντο στη μουσική, που ξεκινά την περιπέτεια της ζωής του για να παραδώσει ένα τραγούδι στον χαμένο έρωτα του αγαπημένου του ιδιοκτήτη.

