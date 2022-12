Κρίστιαν Μπέιλ και Πάμελα Άντερσον είναι τα «δυνατά χαρτιά» στο πρόγραμμα των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στο Netflix τον Ιανουάριο.

Ανήμερα των Θεοφανείων, στις 6 Ιανουαρίου, θα ανέβει στο Netflix το πολυαναμενόμενο Pale Blue Eye με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ και δίπλα του μεγάλα ονόματα όπως η Τζίλιαν Άντερσον, η Σαρλότ Γκενσμπούργκ και ο Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Στο Γουέστ Πόιντ, το 1830, ένας αποκαρδιωμένος ντετέκτιβ αναλαμβάνει να ερευνήσει σιωπηρά τη βάναυση δολοφονία ενός δόκιμου. Αντιμέτωπος όμως με τον δεσμευτικό κώδικα σιωπής των δοκίμων, ζητά από έναν συνάδελφο του θύματος να τον βοηθήσει να διαλευκάνει την υπόθεση – έναν νεαρό άντρα τον οποίο γνωρίζουμε σήμερα με το όνομα Έντγκαρ Άλαν Πόε…

Στο τέλος του μήνα, στις 31 Ιανουαρίου, έρχεται η ταινία / ντοκιμαντέρ Πάμελα, μια Ιστορία Αγάπης. Παρουσιάζει την τρυφερή, ανθρώπινη εικόνα της Πάμελα Άντερσον.

Όλες οι ταινίες του Netflix τον Ιανουάριο

04/01/2023

Πώς Έγινα Γκάνγκστερ / How I Became a Gangster

Ένας φιλόδοξος γκάνγκστερ αναρριχάται στον εγκληματικό υπόκοσμο της Βαρσοβίας και τελικά κάνει μια προσπάθεια να πιάσει την καλή.

06/01/2023

The Pale Blue Eye

Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ προσλαμβάνει έναν έξυπνο δόκιμο της στρατιωτικής ακαδημίας Ουέστ Πόιντ, τον Έντγκαρ Α. Πόε, για να τον βοηθήσει με ένα μυστήριο φόνου.

11/01/2023

Φασαρία / Noise

Αναζητώντας τη χαμένη της κόρη, μια μητέρα καταλήγει σε μια ομάδα στήριξης, όπου θα έρθει πιο κοντά με άλλες γυναίκες των οποίων οι ζωές έχουν καταστραφεί από τη βία.

13/01/2023

Χάθηκε ο Γκόνκερ / Dog Gone

Όταν το αγαπημένο του σκυλί εξαφανίζεται, ένας νεαρός, μαζί με τους γονείς του, ξεκινά μια απίθανη αναζήτηση για να το βρει και να του δώσει σωτήρια φάρμακα.

23/01/2023

Νάρβικ / Narvik

Καθώς ένας νεαρός Νορβηγός στρατιώτης πολεμά στα χαρακώματα, η γυναίκα του έρχεται αντιμέτωπη με μια κατοχική γερμανική δύναμη που έχει εισβάλει στην πόλη τους.

27/01/2023

You People

Ένα νέο ζευγάρι κι οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν την αγάπη στον σύγχρονο κόσμο μέσω πολιτισμικών συγκρούσεων και κοινωνικών προσδοκιών. Μια κωμωδία του Κένια Μπάρις.

31/01/2023

Πάμελα, μια Ιστορία Αγάπης

Η ταινία Πάμελα, μια Ιστορία Αγάπης παρουσιάζει την τρυφερή, ανθρώπινη εικόνα της Πάμελα Άντερσον, μιας από τις διασημότερες ξανθιές σεξοβόμβες στον κόσμο, καθώς και την πορεία της ζωής και της καριέρας της, από τότε που ήταν ένα μικρό κορίτσι στην επαρχία μέχρι την εξέλιξή της σε διεθνές σύμβολο του σεξ, ηθοποιό, ακτιβίστρια και αφοσιωμένη μητέρα.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

12/01/2023

Kung Fu Panda: Ο Ιππότης Δράκος: Σεζόν 2 / Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 2

Ο καλόκαρδος Πο και οι Ιππότες Δράκοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να βρουν τα θρυλικά όπλα Τιανσάνγκ. Θα καταφέρουν όμως να τα βρουν πριν από τους κακούς;

26/01/2023

Ντάνιελ Σπέλμπαουντ, ο Κυνηγός της Μαγείας: Σεζόν 2 / Daniel Spellbound: Season 2

Ο Ντάνιελ συνεργάζεται με έναν ιχνηλάτη για να τον βοηθήσει να λύσει μια δαιμονική κατάρα και να ξεκινήσει μια εποχή μαγείας που συνδέεται με την οικογένεια του Ντάνιελ.

30/01/2023

Princess Power

Πριγκίπισσες που ζουν για περιπέτεια από τέσσερα διαφορετικά βασίλεια της Φρουτολάνδης προσπαθούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους και να κάνουν καλύτερο τον κόσμο τους.

Μη χάσετε επίσης

01/01/2023

Επιστροφή στο Μέλλον 3 (Back to the Future Part III)

Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 (How to Train Your Dragon 2)

Spider-Man: Η Επιστροφή στον Τόπο του (Spider-Man: Homecoming)

03/01/2023

Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του (Spider-Man: Far from Home)

07/01/2023

Late Night (Late Night)

15/01/2023

Illuminati: Οι Πεφωτισμένοι (Angels & Demons)

Κώδικας Da Vinci (The Da Vinci Code)

Hancock (Hancock)

Η Καμαριέρα (Maid in Manhattan).