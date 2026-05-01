Eurovision 2026: Αναχωρεί ο Akylas για την Βιέννη – «Σας παίρνω όλους μαζί μου σε αυτό το ταξίδι»

O Akylas βρέθηκε σήμερα το πρωί (1/5/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού είναι έτοιμος να αναχωρήσει για την Βιέννη όπου και θα γίνει η φετινή Eurovision. «Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και στους γονείς που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους», είπε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Έτοιμος λοιπόν να κάνει τις τελευταίες του πρόβες για να μαγέψει πάνω στην σκηνή της Eurovision φάνηκε ο Akylas με τον διαγωνισμό να βρίσκεται λιγότερο από 2 εβδομάδες μακριά. Στο πλάι του βρέθηκε και ο Φωκάς Ευαγγελινός περιγράφοντας την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή ως ένα νούμερο «με χιούμορ και μεγάλη συγκίνηση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι τόσο χαρούμενος, σας παίρνω όλους μαζί σε αυτό το ταξίδι», είπε αρχικά. Μάλιστα αποκάλυψε ότι η πρώτη πρόβα του θα γίνει αύριο με τον καλλιτέχνη να φαίνεται κατενθουσιασμένος.

«Έχουμε όλη την Ελλάδα στην καρδιά μας, μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας», ανέφερε o Akylas λίγο πριν πετάξει για Βιέννη. «Τo stage είναι πανέμορφο, ανυπομονώ, είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολυ αλλά τώρα δεν νιώθω το άγχος αλλά τον ενθουσιασμό».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα έλεγε στον μικρότερο του εαυτό ο Akylas είπε: «Να έχει υπομονή, θα περάσει πολλά, αλλά αν δεν σταματήσει να πιστεύει στα όνειρα του θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Akylas όταν αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή περιοδεία προώθησης του τραγουδιού. «Μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι ο κόσμος ήδη γνωρίζει το τραγούδι και το τραγουδά σε όλες τις χώρες που επισκεφθήκαμε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα», είπε.

Στην κάμερα μίλησε και ο Φωκάς Ευαγγελινός λέγοντας: «Σήμερα ο Akylas θα επισκεφτεί το σκηνικό του για να το συνηθίσει και ελπίζουμε να σας κάνουμε χαρούμενους, ζητάνε τον Akyla από παντού και από αύριο αρχίζει ο όμορφος αυτός αγώνας».

Τον Akyla θα τον απολαύσουμε αρχικά στις 12 Μαΐου, στον Α’ ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16/5.

Τις τελευταίες ημέρες ο Akylas και το «Ferto» σημειώνουν συνεχόμενη άνοδο στα προγνωστικά και από την 5η θέση που βρίσκονταν στις αρχές της εβδομάδας, πλέον εμφανίζεται στη 2η θέση πίσω από το τραγούδι της Φινλανδίας που παραμένει το μεγάλο φαβορί.