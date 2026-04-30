MasterChef: Απόψε η νίκη στην ομαδική δοκιμασία θα δώσει στη μία μπριγάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα

Στο επεισόδιο «MasterChef» που προβλήθηκε την Τετάρτη (29/4) στο πλαίσιο της εβδομάδας αφιερωμένης στη θάλασσα, οι δύο μπριγάδες βρέθηκαν στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τις ανάγκες της Ομαδικής Δοκιμασίας. Το μαγειρικό ζητούμενο ήταν να συνδυάσουν το street food με ψάρια και θαλασσινά, ετοιμάζοντας τρεις κωδικούς για 72 καλεσμένους, που στο τέλος της βραδιάς, με τη θετική τους ψήφο, ανέδειξαν τη νικήτρια μπριγάδα.

Μέχρι στιγμής, στο «MasterChef» οι δύο μπριγάδες έχουν σημειώσει από μία νίκη, με τη Μπλε μπριγάδα να έχει κερδίσει το Mystery Box, ενώ η Κόκκινη το Τεστ Δημιουργικότητας.

Η νίκη στην ομαδική δοκιμασία θα δώσει στη νικήτρια μπριγάδα και στον αρχηγό της ένα σημαντικό πλεονέκτημα, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπόλοιπων μελών από τον κίνδυνο της αποχώρησης. Σε κίνδυνο παραμένουν οι ήδη υποψήφιοι: ο Χρήστος Μουσιάρης και η Μενεξιά Μαυροπούλου από την Κόκκινη μπριγάδα, καθώς και o Πέτρος Ελευθεριάδης με τον Βασίλη Αλεξόπουλο από τη Μπλε.

Απόψε, Πέμπτη 30 Απριλίου, τα μέλη της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας περιμένουν με αγωνία να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα!

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ο chef Νίκος Αποστολάκης, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και έχει βαθιά σύνδεση με τη θάλασσα. Με πολυετή εμπειρία σε βραβευμένα εστιατόρια και ξενοδοχεία του εξωτερικού, έχει πλέον αναπτύξει ένα επαγγελματικό μοντέλο που βασίζεται στην ωρίμανση των ψαριών και στη σωστή, ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους.

Για τη δοκιμασία αποχώρησης, ο καλεσμένος chef παρουσιάζει στους υποψήφιους ένα πιάτο υψηλών απαιτήσεων. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιδείξουν μαγειρική αντίληψη, συγκέντρωση, σωστή διαχείριση του χρόνου τους και κατανόηση των βημάτων της συνταγής, ώστε να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για κάθε έναν η στιγμή της δοκιμασίας είναι «ή τώρα ή ποτέ» και όλοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν το 100% του εαυτού τους για να παραμείνουν στον διαγωνισμό.

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά στο τέλος της βραδιάς από το MasterChef 10;

