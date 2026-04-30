Δάφνη Καραβοκύρη: Φέτος ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, όχι μόνο για εμάς, για όλη την τηλεόραση

«Το κόψιμο των εκπομπών μου φαίνεται βάρβαρο, βίαιο, δύσκολο αλλά μέσα στο παιχνίδι», δήλωσε η Δάφνη Καραβοκύρη σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Τόσο στις δυσκολίες της φετινής σεζόν όσο και στην πρόωρη αυλαία εκπομπών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Δάφνη Καραβοκύρη στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά, την Πέμπτη (30.04.2026), για το MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα έλεγα πως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη φέτος. Όχι μόνο για εμάς, για όλη την τηλεόραση. Εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή και αυτό που ακούω από τον κόσμο είναι ωραίο, δεν είναι απλά μια δουλειά αλλά είναι επένδυση. Και επειδή αγαπάω αυτά με τα οποία ασχολούμαι, δίνομαι ολοκληρωτικά», δήλωσε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Μεγάλο σχολείο, μεγάλο μάθημα. Αυτό είναι και το υπέροχο σ’ αυτή τη ζωή. Άμα θέλεις να μαθαίνεις, θα ‘σαι πάντα μαθητής. Άμα μπεις στην αντίπερα όχθη και πεις ότι είσαι δάσκαλος, νομίζω ότι το παιχνίδι έχει χαθεί», πρόσθεσε.

«Το κόψιμο των εκπομπών μου φαίνεται βάρβαρο, βίαιο, δύσκολο αλλά μέσα στο παιχνίδι. Να θυμίσω ότι με το “καλημέρα” ακούγαμε συνέχεια ότι θα κοπούμε, οπότε έμαθα να το διαχειρίζομαι και έκανα το στομάχι μου γερό», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Δάφνη Καραβοκύρη στην κάμερα του MEGA.