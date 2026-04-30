Δώρα Αναγνωστοπούλου: Έχω κλάψει για στιγμές που έχω χάσει από τα παιδιά μου εξαιτίας της δουλειάς

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Δώρα Αναγνωστοπούλου και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα της στην τηλεόραση, στην παρουσίαση του δελτίου του MEGA, στα χρόνια στην ΕΡΤ αλλά και στην υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε στο zappit.gr και στον Γιώργο Σκρομπόλα και τα είπε όλα. Μεταξύ άλλων η Δώρα Αναγνωστοπούλου εξομολογήθηκε ότι έχασε κάποιες – λίγες στιγμές – από τη ζωή των παιδιών της εξαιτίας του επαγγέλματός της και έχει κλάψει γι’ αυτό.

Για το ξεκίνημά της στο MEGA εξομολογήθηκε: «Κοίταξε, είχε πολλή ένταση. Είχε πολλή αγωνία. Είχε πολλή δημιουργική διάθεση. Ήτανε μια μεγάλη πρόκληση για μένα, γιατί μόλις είχα αφήσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, είχανε γίνει εκλογές, είχε γίνει εκλογική βραδιά, ήμουνα γενικά στα πάνω μου, αν θέλεις, και πολύ ικανοποιημένη με το πώς είχαν πάει τα πράγματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και πλέον αισθανόμουν έτοιμη να ανοίξω τα φτερά μου, αν θέλεις. Ε, και ήταν πρόκληση, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν ωραίο που ξανάνοιγε το Mega, γιατί με το Mega μεγαλώσαμε. Αν πω ότι δεν είχα άγχος θα ήταν ψέμα. Και βέβαια είχα».

Παράλληλα, η Δώρα Αναγνωστοπούλου μιλώντας για τα χρόνια της στην ΕΡΤ, υπογράμμισε: «Ήμουν δεκαέξι χρόνια στην ΕΡΤ. Θεώρησα ότι είχε γίνει ένας κύκλος. Αισθανόμουν, και ακόμα αισθάνομαι, παιδί της ΕΡΤ γιατί ξεκίνησα πολύ μικρή, γνώρισα ανθρώπους που με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, με έκαναν να ενηλικιωθώ επαγγελματικά. Οπότε πάντα θα την κουβαλάω μέσα μου. Αλλά, είχε κλείσει ο κύκλος».

«Νομίζω όλοι έχουμε ζήσει δύσκολες στιγμές στον αέρα. Είτε επειδή τα θέματα είναι πνιγηρά, είτε επειδή… σπαρακτικά πολλές φορές, έτσι; Οι ειδήσεις είναι κάτι πολύ δυσάρεστο πλέον. Δεν βρίσκεις εύκολα θέματα να πεις ότι “εντάξει, θα ‘ναι ένα χαλαρό δελτίο αυτό σήμερα”. Αλλά εντάξει. Νομίζω το Μάτι ήτανε μια πάρα πολύ δύσκολη είδηση, και η ροή που είχα κληθεί να κρατήσω τότε, στην ΕΡΤ και το Μπατακλάν, που ήταν απ’ τα πρώτα θέματα», είπε η γνωστή δημοσιογράφος σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Δεν έχω βιώσει κάτι ακραίο. Απαξιωτικές συμπεριφορές, ναι», παραδέχτηκε ακόμα η Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η προσωπική ζωή

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή σημείωσε: «Δεν ξέρω αν έχω προστατευμένη την προσωπική μου ζωή, δεν μου είναι εύκολο να την εκθέτω. Αλλά, όχι ότι το κάνω με κάποιον σκοπό ή γιατί θέλω να κρύψω πράγματα. Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινό, αυτό. Ξέρεις, εμάς τους δημοσιογράφους, δεν μας νιώθει ο κόσμος τόσο κοντά του, όσο νιώθει τους καλλιτέχνες».

Όσο για το γεγονός ότι σύζυγός της είναι δημοσιογράφος, ανέφερε: «Με καταλαβαίνει σε πολλά πράγματα. Παρόλο που σπουδάσαμε μαζί – ήμασταν συμφοιτητές στην Ιταλία – δεν είχαμε όμως τότε κάποια σχέση. Βρεθήκαμε ξανά όταν επιστρέψαμε και οι δύο στην Αθήνα, και μάλιστα τυχαία. Νομίζω ότι με καταλαβαίνει σε πολλά. Αλλά εκείνος ήταν πάντα στις εφημερίδες κι εγώ ήμουν πάντα στην τηλεόραση, οπότε υπήρχαν διαφορές».

Αμέσως μετά, μίλησε για τα παιδιά της, τονίζοντας ότι δε θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι.

«Δεν θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν εκφράσει την επιλογή τους. Ο μεγάλος είναι σε ηλικία πια, είναι 18, σπουδάζει σκηνοθεσία. Οπότε έχει πάει στα καλλιτεχνικά. Τα παιδιά μου δεν αξιολογούσαν ως κάτι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η μαμά. Τους έκανε εντύπωση όταν, για παράδειγμα, στο σχολείο τους, ή σε κάποιες δραστηριότητες που έκαναν, μπορεί να με αναγνώριζαν, ή μπορεί να μου μιλούσαν, ή μπορεί να με ρωτούσαν», είπε η Δώρα Αναγνωστοπούλου.

«Θυμάμαι κάποια στιγμή ο μεγάλος, όταν ήταν μικρός πήγαινε δημοτικό νομίζω, Τρίτη Τετάρτη και μου είχε πει “μαμά, είναι μερικές φορές που μου λείπεις πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω, μου λέει, – να στο λέω – για να μη σε στενοχωρώ”. Και του λέω “θα μου το λες πάντα, κι εγώ θα ‘μαι πάντα εκεί, είτε θα σε παίρνω τηλέφωνο, ή θα μιλάμε, ή θα έρχομαι αν μπορώ”. Αλλά, εντάξει, όταν στο ζητάνε αυτά τα παιδιά και με αυτόν τον τρόπο… λιώνεις», εξομολογήθηκε.

«Έχω κλάψει για στιγμές που έχω χάσει. Και έχω χάσει κάποιες στιγμές. Όχι πολλές, θα μπορούσα να είχα χάσει πολύ περισσότερες. Αλλά ήθελα να είμαι εκεί, στις πιο σημαντικές στιγμές τουλάχιστον. Κάποιες σχολικές εκδηλώσεις, ποιήματα, δραστηριότητες, κολύμπι, τένις αργότερα. Εκεί ξέρεις, αυτό που σημαίνει κάτι για τα παιδιά, που θέλουν να σε βλέπουν εκεί, όταν είναι οι άλλοι γονείς στις κερκίδες και παρακολουθούν και χειροκροτούν, ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί. Αλλά υπήρξαν και στιγμές που έχασα, εξαιτίας της δουλειάς και των ωραρίων. Από την άλλη όμως, πρέπει να σου πω, το θεωρώ σημαντικό τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς έχουν και τη δική τους ζωή. Δηλαδή, ναι, θα είμαι εκεί, θα προσπαθώ να είμαι πάντα εκεί, και νομίζω ότι αρκεί και λίγο, αρκεί να τους το δείχνεις, και τα παιδιά πάντα το παίρνουνε», δήλωσε ακόμα η Δώρα Αναγνωστοπούλου.