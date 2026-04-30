Αμαλία Καβάλη: Πριν τις «Άγριες Μέλισσες» δεν είχα κάνει τηλεόραση, με το ρακόρ έπαθα «εγκεφαλικό»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Αμαλία Καβάλη και αναφέρθηκε και στην πρώτη της τηλεοπτική δουλειά που ήταν η συμμετοχή της στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1.

Πίσω στον χρόνο και στο τηλεοπτικό της ντεμπούτο με τις «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1 γύρισε η Αμαλία Καβάλη, το πρωινό της Πέμπτης (30.04.2026), όταν συνάντησε τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

«Πριν από τις “Άγριες Μέλισσες” δεν είχα κάνει τηλεόραση, δεν είχα ξανακάνει τίποτα μπροστά στον φακό. Ήταν δηλαδή η πρώτη μου εμπειρία, εντελώς. Οπότε δεν ένιωσα ακριβώς την κούραση, γιατί έμπαινα σε έναν εντελώς νέο κόσμο, μάθαινα κάθε μέρα και ακόμα μαθαίνω, εννοώντας πως τότε μάθαινα και τα πολύ βασικά», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Όταν έπρεπε να το αντιμετωπίσω όλο αυτό για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θυμάμαι πως ένιωσα ακριβώς. Νομίζω πως την πρώτη φορά το “εγκεφαλικό”, όλο μου, ήταν το ρακόρ. Εκεί έπαθα “εγκεφαλικό” γιατί ήταν πολύ δύσκολο», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Εγώ δηλαδή εκεί “κάηκα” για πρώτη φορά στη δουλειά. Το κομμάτι της ασυνέχειας σήμαινε ότι έπρεπε, τουλάχιστον εμένα με βοηθάει αυτό, να ‘χω μια οπτική πάνω στον ρόλο πιο συνολικά. Να ξέρω ποια είναι η εξέλιξη του, σε ποιο σημείο είμαι, ποια ήταν η σκηνή πριν για να καταλάβω τι έχω να κάνω και από που έρχομαι» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αμαλία Καβάλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.