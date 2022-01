Ποιες είναι οι τηλεοπτικές σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2022 στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες σειρές του Netflix, που βγαίνουν τον Φεβρουάριο του 2022 είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

01/2/2022

Μεγαλώνοντας τον Ντίον: Σεζόν 2 / Raising Dion: Season 2

Η Νικόλ μεγαλώνει έναν γιο που δεν γνωρίζει ακόμα τις υπερδυνάμεις του. Καθώς όμως η δύναμη του Ντίον αυξάνεται, ο κίνδυνος μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζουν.

04/2/2022

Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 2 / Sweet Magnolias: Season 2

Οι Μανόλιες αντιμετωπίζουν μαζί νέες σχέσεις, παλιές πληγές και τις μικροπολιτικές της πόλης με τις γλυκές και πικρές στιγμές της ζωής να εναλλάσσονται.

10/2/2022

Μέχρι να μας Χωρίσει η Ζωή / Until Life Do Us Part

Τα μέλη μιας οικογένειας τριών γενεών που ζουν μαζί σε μια ειδυλλιακή βίλα αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης διοργάνωσης γάμων και τα δικά τους δράματα.

11/2/2022

Inventing Anna: Σειρά μίας σεζόν

Τολμηρή επιχειρηματίας ή απατεώνισσα; Μια ρεπόρτερ ερευνά το πώς η Άνα Ντέλβι έπεισε την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι ήταν Γερμανίδα κληρονόμος. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

11/2/2022

Toy Boy: Σεζόν 2

Ο Ούγκο ερευνά το θέμα της βόμβας, ενώ παράλληλα, μαζί με τους φίλους του, αντιμετωπίζει δύο νέους αντιπάλους και μια σειρά νέων προκλήσεων στη δουλειά.

14/2/2022

Αφοσίωση / Devotion, a Story of Love and Desire

Ένας φαινομενικά ευτυχισμένος γάμος αρχίζει να καταρρέει όταν η πίστη του άντρα αμφισβητείται και το ζευγάρι αρχίζει να ελκύεται από άλλα άτομα.

17/2/2022

Ο Νεαρός Βαλάντερ: Η σκιά του δολοφόνου / Young Wallander: Killer’s Shadow

Ο Κουρτ ερευνά έναν μυστηριώδη φρικιαστικό θάνατο που μάλλον σχετίζεται με ένα εμπρηστικό άρθρο για μια από τις πρώτες υποθέσεις της Ρασκ στο Μάλμο.

18/2/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα / One of Us Is Lying

Η τιμωρία φέρνει κοντά πέντε ετερόκλιτα λυκειόπαιδα, αλλά ένας φόνος —και τα μυστικά— τα ενώνουν, ενώ ξεδιπλώνεται ένα μυστήριο φόνου που θυμίζει τον ποντικό και τη γάτα.

18/2/2022

Space Force: Σεζόν 2

Υπό νέα διοίκηση, ο πτέραρχος Νερντ και το δυσλειτουργικό αλλά αξιαγάπητο πλήρωμά του έχουν τέσσερις μήνες για να αποδείξουν ότι η Διαστημική Δύναμη αξίζει να διατηρηθεί..

22/2/2022

Cat Burglar

Η κλασική καρτουνίστικη τρέλα συναντά ένα διαδραστικό κουίζ σε μια νέα σειρά από τους δημιουργούς του “Μαύρου Καθρέφτη”.

25/2/2022

Βίκινγκ: Βαλχάλα / Vikings: Valhalla

Στο σίκουελ του “Βίκινγκ”, έχουν περάσει 100 χρόνια και μια νέα γενιά θρυλικών ηρώων αναδύεται για να διαμορφώσει το δικό της πεπρωμένο — και να γράψει ιστορία.