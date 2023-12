Ταινίες δράσης ή κωμωδίες; Η γκάμα είναι μεγάλη και για πρώτη φορά το Νetflix αποκάλυψε ποιες σειρές κατάφεραν να κεντρίσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η κατάταξη του.Netflix έχει γίνει με βάση τις ώρες θέασης που έχουν καταγράψει. Πρώτη στην κατάταξη έρχεται η σειρα The Night Agent. Η πρωτοποριακή σειρά αναδείχθηκε ξεκάθαρος πρωταγωνιστής, με τον εκπληκτικό αριθμό των 812 εκατομμυρίων ωρών παρακολούθησης.

Έτσι, η σειρά εκτός από την κορυφή της λίστας, αναδεικνύει την τεράστια δημοτικότητά της, σε σχέση με τις 266 εκατομμύρια ώρες προβολής της δέκατης σειράς, «FUBAR».

Ο Shawn Ryan, χαμηλόβαθμος πράκτορας του FBI, απαντά σε μια κλήση που τον παρασύρει σε μια θανάσιμη συνωμοσία κατασκόπων στον Λευκό Οίκο.

Δεύτερη με 655.100.000 ώρες τηλεθέασης έρχεται ο δεύτερος κύκλος της σειρας Ginny & Georgia. Μια 30χρονη μητέρα δυο παιδιών, με την κόρη να είναι 15, οι οποίοι μετακομίζουν σε μια μικρή πόλη της Νέας Αγγλίας, ώστε να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

622.800.000 ώρες έχει καταγράψει το σκληρό κορεατικό Δράμα The Glory.

Ακολουθεί η πολύ δημοφιλής σειρά Wednesday με πάνω από 507.700.000 ώρες.

Την πεντάδα συμπληρώνει η σειρά Queen Charlotte: A Bridgerton Story, καθώς καθήλωσε τους τηλεθεατές για 503.000.000 ώρες.

Netflix: Οι 10 κορυφαίοι τίτλοι και οι ώρες προβολής (Ιανουάριος-Ιούνιος)

«The Night Agent»: Season 1 (812.100.000 ώρες)

«Ginny & Georgia»: Season 2 (665.100.000 ώρες)

«The Glory»: Season 1 (622.800.000 ώρες)

«Wednesday»: Season 1 (507.700.000 ώρες)

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story» (503.000.000 ώρες)

«You»: Season 4 (440.600.000 ώρες)

«La Reina del Sur»: Season 3 (429.600.000 ώρες)

«Outer Banks»: Season 3 (402.500.000 ώρες)

«Ginny & Georgia»: Season 1 (302.100.000 ώρες)

«FUBAR»: Season 1 (266.200.000 ώρες).

Οι πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα

Ανάλογη λίστα με τις δημοφιλέστερες σειρές έχει καταγραφεί και για την Ελλάδα με πρώτη να έρχεται η κωμική σειρά Never Have I Ever και την ιστορία μιας έφηβης.

Ακολουθούν οι σειρές Manifest και Fake Profile, ενώ στην τέταρτη θέση προτιμήσεων των Ελλήνων έρχεται η σειρά που μιλά για την ζωή του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.