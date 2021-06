Πρωτότυπες σειρές και ντοκιμαντέρ από το Netflix που θα είναι διαθέσιμες τον Ιούλιο.

Το Netflix αποτελεί δίχως αμφιβολία από τις πρώτες επιλογές σε ότι αφορά ις streaming πλατφόρμες. Ποιες πρωτότυποες σειρές και ντοκιμαντέρ προστέθηκαν τον Ιούλιο.

Πρωτότυπες σειρές του Netflix

Γενιά 56K (01/7/2021) Generation 56k

Έχοντας έρθει κοντά κατά τη διάρκεια της εποχής 56K, η Ματίλντα και ο Ντάνιελ συναντιούνται ξανά τυχαία δύο δεκαετίες μετά. Μπορεί η φιλία τους να εξελιχθεί σε κάτι άλλο;

Νεαροί Γαλαζοαίματοι (01/7/2021) Young Royals

Ο πρίγκιπας Βίλχελμ προσαρμόζεται στη ζωή σε ένα κορυφαίο οικοτροφείο, το Χίλερσκα, και βλέπει ότι το να ακολουθεί την καρδιά του είναι πιο απαιτητικό απ’ ό,τι περίμενε.

Θανάσιμο Δίδυμο: Σεζόν 2 (02/7/2021) Mortel: Season 2

Όταν ο Ομπέ επιστρέφει —με νέα, τρομακτική μορφή— και ξεκινά να συγκεντρώνει έναν στρατό ακολούθων στο σχολείο, ο Σοφιάν, ο Βίκτορ και η Λουίζα παλεύουν να αποτρέψουν μια καταστροφή.

Άτυπος: Σεζόν 4 (09/7/2021) Atypical: Season 4

Με την Κέισι και τον Σαμ να ετοιμάζονται να φύγουν απ’ το σπίτι, όλα τα μέλη της οικογένειας Γκάρντνερ αντιμετωπίζουν σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 3 (09/7/2021) Virgin River: Season 3

Η Μελ και τα αγαπημένα της πρόσωπα στο Βέρτζιν Ρίβερ αλληλοστηρίζονται, ενώ αντιμετωπίζουν όλων των ειδών τα προβλήματα: έναν θάνατο, μια φωτιά, καβγάδες, χωρισμούς κ.ά.

Βιοχάκερ: Σεζόν 2 (09/7/2021) Biohackers: Season 2

Ο χαμένος χρόνος και τα ενοχλητικά οράματα στοιχειώνουν τη Μία, καθώς παλεύει να καταλάβει τις ξαφνικές αλλαγές στη ζωή της και τον λόγο που δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα.

Εγώ Ποτέ: Σεζόν 2 (15/7/2021) Never Have I Ever: Season 2

Η νέα ερωτική της ζωή, ένα νέo πρόσωπο στο σχολείο και νέοι λόγοι για τσακωμούς με τη μαμά δίνουν στην Ντέβι ευκαιρίες για γενναίες κινήσεις και αμφισβητήσιμες αποφάσεις.

Sky Rojo: Σεζόν 2 (23/7/2021) Sky Rojo: Season 2

Η αδρεναλίνη και η δράση επιστρέφουν στη θέση του οδηγού στη δεύτερη σεζόν του “Sky Rojo” από τους δημιουργούς της “Τέλειας Ληστείας”.

Πώς να Πουλήσεις Ναρκωτικά Online (Γρήγορα): Σεζόν 3 (Έρχεται τον Ιούλιο) How to Sell Drugs Online (Fast): Season 3

Όταν η υγεία του Λένι χειροτερεύει, τα παιδιά βάζουν στο πλάι τις διαφορές τους και μαζεύουν χρήματα για τη θεραπεία του. Αλλά εμφανίζονται νέες απειλές.

The Snitch Cartel: Origins (28/7/2021) The Snitch Cartel: Origins

Το ’70 και το ’80, δύο αδέρφια αντιμετωπίζουν οικογενειακά και προσωπικά θέματα, κυνηγώντας έναν φιλόδοξο στόχο: να γίνουν οι κορυφαίοι ναρκοβαρόνοι της Κολομβίας.

Glow Up: Σεζόν 3 (30/7/2021) Glow Up: Season 3

Σε αυτό το διαγωνιστικό σόου, φιλόδοξοι μακιγιέρ περνούν δοκιμασίες γεμάτες χρώματα με την ελπίδα να κάνουν καριέρα στη βιομηχανία της ομορφιάς.

Outer Banks: Σεζόν 2 (30/7/2021) Outer Banks: Season 2

Στη δεύτερη σεζόν η παρέα δοκιμάζεται περισσότερο από ποτέ, καθώς έρχονται νέες καλοκαιρινές περιπέτειες.

Πρωτότυπες ταινίες του Netfllix

Οδός Τρόμου – Μέρος 1: 1994 (02/7/2021) Fear Street Part 1: 1994

Μετά από μια σειρά φρικαλέων δολοφονιών, μια έφηβη και η παρέα της τα βάζουν με μια μοχθηρή δύναμη που στοιχειώνει την πόλη τους για αιώνες. Καλώς ήρθατε στο Σεϊντισάιντ.

Ίγκορ Γκρομ: Ο Γιατρός της Μάστιγας του Εγκλήματος (07/7/2021) Major Grom: Plague Doctor

Όταν μια σειρά φόνων από έναν μασκοφόρο εκδικητή προκαλεί χάος στην πόλη, ένας ντετέκτιβ και ο άπειρος συνεργάτης του είναι οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν.

Οδός Τρόμου – Μέρος 2: 1978 (09/7/2021) Fear Street Part 2: 1978

Στην καταραμένη πόλη του Σεϊντισάιντ, η μανία ενός δολοφόνου τρομοκρατεί μια κατασκήνωση και μετατρέπει ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι σε φρικιαστική μάχη για επιβίωση.

Πώς Έγινα Υπερήρωας (09/7/2021) How I Became a Superhero

Σε έναν κόσμο όπου συνυπάρχουν άνθρωποι και υπερήρωες, ένας μοναχικός μπάτσος συνεργάζεται με μια έξυπνη ντετέκτιβ για να διαλευκάνουν μια σκοτεινή σκευωρία.

Εκείνο το Καλοκαίρι (09/7/2021) Last Summer

Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών σε μια παραλιακή πόλη, ο 16χρονος Ντενίζ αναζητά τη ζεστασιά του παιδικού του έρωτα και συμμετέχει σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

Μια Κλασική Ιστορία Τρόμου (14/7/2021) A Classic Horror Story

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου δολοφονούνται με τελετουργικό τρόπο ο ένας μετά τον άλλο σε μια ιστορία τρόμου που δεν της λείπει ούτε η ένταση ούτε οι ακραίες σκηνές.

Οδηγός για την Τέλεια Οικογένεια (14/7/2021) The Guide to the Perfect Family

Ένα ζευγάρι στο Κεμπέκ βιώνει τα προβλήματα, την πίεση και τις υψηλές προσδοκίες της ανατροφής παιδιών σε μια κοινωνία με εμμονές για την επιτυχία και τα social media.

Οδός Τρόμου – Μέρος 3: 1666 (16/7/2021) Fear Street Part 3: 1666

Σκοτεινά μυστικά. Ανείπωτο κακό. Ο ανελέητος κόσμος του 1666 κρύβει την αλήθεια μια δυνατής κατάρας – και το κλειδί για το μέλλον μιας πόλης.

Τσερνόμπιλ 1986 (21/7/2021) Chernobyl 1986

Αφού ξαναβρίσκει μια χαμένη αγάπη, ο πυροσβέστης Αλεξέι αποσύρεται για να ζήσει μια απλή ζωή, αλλά η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ τον ωθεί ξανά στον κίνδυνο.

Ματωμένος Ουρανός (23/7/2021) Blood Red Sky

Σε μια υπερατλαντική πτήση με τον γιο της, μια μυστηριώδης άρρωστη γυναίκα εξαπολύει το σκοτεινό μυστικό της, όταν τρομοκράτες επιχειρούν να καταλάβουν το αεροπλάνο.

Το Τελευταίο Γράμμα από τον Εραστή σου (23/7/2021) The Last Letter From Your Lover

Μια δημοσιογράφος βρίσκει κάποια ερωτικά γράμματα από τη δεκαετία του ’60 και προσπαθεί να λύσει το μυστήριο ενός μυστικού δεσμού. Από μυθιστόρημα της Τζότζο Μόις.

Δεν Ξεφεύγεις από την Αγάπη (29/7/2021) Resort to Love

Για να ξεπεράσει έναν χωρισμό, μια τραγουδίστρια αποφασίζει να τραγουδήσει σε ένα τροπικό θέρετρο που θυμίζει παράδεισο – μέχρι που καταφτάνουν δύο απρόσμενοι επισκέπτες.

Ο Τελευταίος Μισθοφόρος (30/7/2021) The Last Mercenary

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη συμφωνία του με τη Γαλλική Μυστική Υπηρεσία για την προστασία του γιου του, ένας πράκτορας αναγκάζεται να σταματήσει να κρύβεται.

Πρωτότυπα ντοκιμαντέρ του Netflix

Audible: Δύναμη Ψυχής (01/7/2021) Audible

Ο Αμάρι Μακένστρι-Χολ και οι συμπαίκτες του στο Σχολείο Κωφών του Μέριλαντ κυνηγούν την επιτυχία στο ποδόσφαιρο, βιώνοντας παράλληλα προσωπικές δυσκολίες και δράματα.

Cat People (07/7/2021) Cat People



Οι λάτρεις των γατών είναι πολλοί και διαφορετικοί, αλλά μοιράζονται μια κοινή αγάπη για τα χαριτωμένα αιλουροειδή. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ δείχνει τις ιστορίες τους.

Οι Τετράποδοι Φίλοι μας: Σεζόν 2 (07/7/2021) Dogs: Season 2

Η αγάπη για τα σκυλιά τους –και η αγάπη των σκύλων τους προς αυτούς– γίνεται σωτήρια για έναν αστροναύτη, έναν Βραζιλιάνο ιερέα, έναν βοηθό ενός μπουλντόγκ-μασκότ κ.ά.

Heist: Απίστευτες Ληστείες (14/7/2021) Heist

Εκατομμύρια μετρητά και σπάνια μπέρμπον κάνουν φτερά. Δείτε πώς καθημερινοί άνθρωποι σχεδόν γλιτώνουν από αυτές τις απίστευτες ληστείες σε μια σειρά αληθινών εγκλημάτων.

Εξηγήσεις: Σεζόν 3 (16/7/2021) – νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα Explained: Season 3

Από γαλαζοαίματους και μεγάλες δηλώσεις, μέχρι σκύλους και πλαστικές επεμβάσεις, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ με διάσημους αφηγητές παρουσιάζει πολλά συναρπαστικά θέματα.

Οι Ταινίες με τις οποίες Μεγαλώσαμε: Σεζόν 2 (23/7/2021) The Movies That Made Us: Season 2

Μάθετε την αληθινή ιστορία αξέχαστων, διαχρονικών μπλοκμπάστερ. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες και εκπρόσωποι του χώρου μάς συντροφεύουν σε ένα διασκεδαστικό ταξίδι.

Μύθος και Μεγιστάνας: Τζον Ντελόριαν (30/7/2021) Myth & Mogul: John DeLorean

Με συνεντεύξεις και ακυκλοφόρητο υλικό που έχει γυρίσει ο Ντι Έι Πενεμπέικερ, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά την άνοδο και την πτώση ενός θρύλου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρωτότυπες παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

We The People (04/7/2021) We The People

Μάθετε τα βασικά για τα δικαιώματα και την υπηκοότητα με τραγούδια από διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Τζανέλ Μονέ, H.E.R., Άνταμ Λάμπερτ, Μπράντι Καρλάιλ και άλλους.

Ο Άνθρωπος του Νερού (09/7/2021) The Water Man

Θέλοντας απεγνωσμένα να βοηθήσει την άρρωστη μητέρα του, ο 11χρονος Γκάνερ φεύγει από το σπίτι αναζητώντας το μυθικό πλάσμα που ίσως έχει τη δύναμη να νικήσει τον θάνατο.

Ρίντλεϊ Τζόουνς: Η Προστάτιδα του Μουσείου (13/7/2021) Ridley Jones

Η φιλοπερίεργη Ρίντλεϊ και οι φίλοι της προστατεύουν τους θησαυρούς του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και διαφυλάσσουν το μαγικό μυστικό του: τη νύχτα όλα ζωντανεύουν!

Τζόνι Τεστ (16/7/2021) Johnny Test

Πόσους μπελάδες μπορούν άραγε να προκαλέσουν ένα ευρηματικό αγόρι, το πιστό σκυλί του και δύο αδελφές που λατρεύουν την επιστήμη; Αυτό μάλλον είναι πρόκληση!

Κυνηγοί Τρολ: Το Ξύπνημα των Τιτάνων (21/7/2021) Trollhunters: Rise of the Titans

Ήρωες από τα “Κυνηγοί Tρολ”, “Tρεις από το Πουθενά” και “Οι Μάγοι” ενώνονται ενάντια ενός εχθρού που απειλεί να καταλάβει τους κόσμους τους και να καταστρέψει τη Γη.

Μία Ακόμα Ευκαιρία: Αντίπαλοι! (23/7/2021) A Second Chance: Rivals!

Σε αυτό το σίκουελ, η μεγάλη πλέον Μάντι τραυματίζεται, χάνει τους Ολυμπιακούς και αρχίζει να προπονεί μια ομάδα ελίτ αθλητριών για να αντιμετωπίσουν τις αντιπάλους τους.

Mighty Express: Σεζόν 4 (27/7/2021) Mighty Express: Season 4

Η περιπέτεια συνεχίζεται με μια ομάδα τρένων και τους μικρούς τους φίλους που ξεπερνούν μπελάδες στις ράγες με σπιρτάδα και ομαδικό πνεύμα!

Ο Κόσμος των Κενταύρων (30/7/2021) Centaurworld

Προσπαθώντας να επιστρέψει στον έμπιστο καβαλάρη του, ένα ατρόμητο άλογο ταξιδεύει σε έναν πανέμορφο κόσμο γεμάτο μαγεία, περιπέτεια και κενταύρους που τραγουδάνε.