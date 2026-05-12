Media

Survivor: Ο παίκτης τραυματίστηκε από σκάφος ψαρεύοντας με ψαροντούφεκο – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του

Η ανακοίνωση της Acun Medya για το σοβαρό ατύχημα παίκτη στο Survivor του ΣΚΑΪ - Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου
Φωτογραφία αρχείου από το ριάλιτι του ΣΚΑΙ
Φωτογραφία αρχείου από το ριάλιτι του ΣΚΑΙ
Γρηγόρης Μελάς
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέα ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής Acum Medya σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για το ατύχημα στο Survivor:

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».

Η ανακοίνωση από την Acun Medya καταλήγει πως: «Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη ο ΣΚΑΪ έχει αναστείλει την προβολή του ριάλιτι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
81
69
67
59
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo