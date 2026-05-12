Survivor: Ο παίκτης τραυματίστηκε από σκάφος ψαρεύοντας με ψαροντούφεκο – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του

Νέα ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής Acum Medya σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για το ατύχημα στο Survivor:

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».

Η ανακοίνωση από την Acun Medya καταλήγει πως: «Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη ο ΣΚΑΪ έχει αναστείλει την προβολή του ριάλιτι.