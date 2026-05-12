Μιχάλης Ρακιντζής: Η τύχη με μαστίγωσε στη Eurovision, μιλούσε ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη

«Από μία άτυχη στιγμή ενός τύπου που ήταν στην κονσόλα που κόβεται ο ήχος, αρχίζει μια φοβερή ιστορία με το playback» θυμήθηκε ο Μιχάλης Ρακιντζής
Μιχάλης Ρακιντζής
«Μέσα σε 12 ώρες έγραψα το κομμάτι και δήλωσα συμμετοχή για τη Eurovision» ανέφερε ο Μιχάλης Ρακιντζής σε νέες δηλώσεις του.

Καλεσμένος του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» ήταν το βράδυ της Δευτέρας (11-05-2026) ο Μιχάλης Ρακιντζής, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων και για τη συμμετοχή του στη Eurovision του 2002, για το εχθρικό κλίμα που αντίκρισε και για τον «πόλεμο» που δέχθηκε από άτομα του χώρου.

«Η τύχη με μαστίγωσε στη Eurovision, ό,τι έκανα μου το γύρισε πίσω. Εδώ, ο τίτλος είναι “δεν ήξερες, δεν ρώταγες;”» είπε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

«Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ που πρέπει να είσαι ενημερωμένος πριν πας. Μέσα σε 12 ώρες έγραψα το κομμάτι και δήλωσα συμμετοχή. Από μία άτυχη στιγμή ενός τύπου που ήταν στην κονσόλα που κόβεται ο ήχος, αρχίζει μια φοβερή ιστορία με το playback, το γνωστό playback».

Και ξαφνικά είδα συναδέλφους που λέγαμε ένα γεια ή και άλλους που είχαμε πιει κι ένα ποτό έξω και είχαμε μιλήσει ή και να έχουν έρθει και στο σπίτι μου, να βγαίνουν και να μου επιτίθενται στις τηλεοράσεις σφοδρότατα. Έβγαινε και μιλούσε ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη. Όταν έφτασα εκεί, υπήρχε εχθρικό κλίμα».

