Το μηνιαίο πρόγραμμα του Netflix είναι εδώ για να ξέρετε τι θα δείτε τον Οκτώβριο! Σημαντικές πρωτότυπες σειρές και ταινίες έρχονται να σας κρατήσουν συντροφιά τον Οκτώβριο.

Οι σειρές του Netflix τον Οκτώβριο

05/10/2023

Λουπέν: Μέρος 3 / Lupin: Part 3

Ο Ασάν, που προσπαθεί πλέον να κρυφτεί, πρέπει να μάθει να ζει μακριά από τη γυναίκα και τον γιο του, οι οποίοι υποφέρουν εξαιτίας του. Εκείνος δεν το αντέχει αυτό και αποφασίζει να γυρίσει στο Παρίσι για να τους κάνει μια απίθανη πρόταση: να φύγουν από τη Γαλλία και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού. Όμως, τα φαντάσματα του παρελθόντος είναι πάντα εκεί και μια απροσδόκητη επιστροφή θα ανατρέψει τα σχέδιά του.

05/10/2023

Όλα, Τώρα / Everything Now

Όταν η 16χρονη Μία επιστρέφει σπίτι της μετά τη μακρά ανάρρωσή της από μια διατροφική διαταραχή, ωθείται πίσω στον χαοτικό κόσμο του λυκείου και διαπιστώνει ότι οι φίλοι της έχουν προχωρήσει στην εφηβική ζωή χωρίς αυτήν. Έχοντας μια διαρκώς εξελισσόμενη λίστα με όσα θέλει να κάνει, τρεις καλούς φίλους και έναν νέο μεγάλο έρωτα, η Μία βουτά αψήφιστα σε έναν κόσμο με ραντεβού, πάρτι και πρώτα φιλιά, ανακαλύπτοντας γρήγορα ότι δεν μπορούν να προγραμματιστούν τα πάντα στη ζωή.

10/10/2023

DI4RIES: Σεζόν 2 / DI4RIES: Season 2 Part 1

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά κι η παρέα βρίσκεται σε μια νέα τρισδιάστατη αίθουσα. Ενώ τα συναισθήματα και οι σχέσεις δοκιμάζονται, θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι;

12/10/2023

Η Πτώση του Οίκου των Άσερ / The Fall of the House of Usher

Μια απίστευτη σειρά από τον Μάικ Φλάναγκαν, τον δημιουργό των “Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ” και “Midnight Mass”, βασισμένη στο έργο του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Τα αδίστακτα αδέλφια Ρόντερικ και Μάντλιν Άσερ έχουν καταφέρει να κάνουν τη Φαρμακευτική Φορτουνάτο μια αυτοκρατορία πλούτου, προνομίων και δύναμης. Όμως, μυστικά του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια όταν οι κληρονόμοι της δυναστείας των Άσερ αρχίζουν να πεθαίνουν στα χέρια μιας γεμάτης μυστήριο γυναίκας από τα παιδικά τους χρόνια.

17/10/2023

Ξύπνησα ένα Βαμπίρ / I Woke Up A Vampire

Στα 13α γενέθλιά της, η Κάρμι ανακαλύπτει ότι είναι τελικά μισή άνθρωπος μισή βαμπίρ – και ότι οι μυθικές δυνάμεις κάνουν το γυμνάσιο ακόμα πιο περίπλοκο..

19/10/2023

Bodies

Τέσσερις ντετέκτιβ. Τέσσερις χρονολογίες. Ένα θύμα. Για να σώσουν το μέλλον, θα πρέπει πρώτα να διαλευκάνουν τον φόνο που άλλαξε τον ρου της ιστορίας.

19/10/2023

Neon

Ένα επίδοξο αστέρι της ρεγκετόν μετακομίζει με τους φίλους του στο Μαϊάμι. Εκεί, συναντούν εμπόδια και προσγειώνονται στην πραγματικότητα καθώς κυνηγούν την επιτυχία.

20/10/2023

Ελίτ: Σεζόν 7 / Elite: Season 7

Ο Ομάρ επιστρέφει. Ο Ιβάν είναι πληγωμένος. Η Ισαδόρα αντιμετωπίζει την επικίνδυνη οικογένειά της. Μπορούν οι μαθητές του Λας Ενθίνας να έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους;

20/10/2023

Surviving Paradise

Μια νέα, εθιστική, διαγωνιστική σειρά ριάλιτι.

27/10/2023

Τόρε / Tore

Ένας ανώριμος 27χρονος χωρίς σκοπό έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον άγνωστο κόσμο του σεξ, των ναρκωτικών και της αυτογνωσίας μετά τον θάνατο του κολλητού του.

Οι ταινίες του Netflix τον Οκτώβριο

05/10/2023

Khufiya: Η Κατάσκοπος / Khufiya

Όταν ένας χαφιές μιας υπηρεσίας πληροφοριών προκαλεί τη δολοφονία ενός μυστικού πράκτορα, ένας σκληρόπετσος κατάσκοπος τον καταδιώκει ανελέητα για να πάρει εκδίκηση.

06/10/2023

Η Μπαλαρίνα / Ballerina

Ένα μοναδικό καταιγιστικό θρίλερ εκδίκησης για μια αμείλικτη πρώην σωματοφύλακα, την Οκ-τζα (Τζαν Τζονγκ-σέο), που κυνηγά τον Τσόι (Κιμ Τζι-χουν), ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο της αγαπημένης της φίλης Μιν-χι (Παρκ Γιου-ριμ).

06/10/2023

Fair Play

Μετά από μια αναπάντεχη προαγωγή σε μια άκρως ανταγωνιστική χρηματιστηριακή, η άλλοτε υποστηρικτική σχέση μεταξύ των ερωτευμένων Έμιλι (Φίμπι Ντίνεβορ) και Λουλ (Άλντεν Έρενραϊχ) αρχίζει να εξελίσσεται σε κάτι πιο σκοτεινό. Καθώς η δυναμική της εξουσίας αλλάζει αμετάκλητα στη σχέση τους, το ζευγάρι πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό τίμημα της επιτυχίας και τα στενάχωρα όρια της φιλοδοξίας. Στο μεγάλου μήκους ντεμπούτο της, η σεναριογράφος-σκηνοθέτης Κλόι Ντομόντ υφαίνει ένα έντονο θρίλερ σχέσης, για την καταστροφική δυναμική μεταξύ των δύο φύλων που φέρνει τους συντρόφους αντιμέτωπους σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από τους ίδιους. Με συμπρωταγωνιστές τους Έντι Μάρσαν, Ριτζ Σόμερ και Σεμπαστιάν Ντε Σούζα, το Fair Play αφηγείται την αμήχανη σύγκρουση της εξουσίας και του εγωισμού.

20/10/2023

Disco Inferno

Ένα νεαρό ζευγάρι προκαλεί μια σκοτεινή παρουσία που διψά για το αγέννητο μωρό τους, καθώς ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά στην πιο καυτή ντίσκο του Λος Άντζελες.

20/10/2023

Οικογένεια Καντασάμι: Το Μωρό / Kandasamys: The Baby

Τα πεθερικά πηγαίνουν στον Μαυρίκιο για τη γέννηση του εγγονιού τους και προκαλούν αστείους μπελάδες στην τέταρτη ταινία του franchise “Οικογένεια Καντασάμι”.

20/10/2023

Οι Γέροι / Old Dads

Σ’ αυτήν την κωμωδία, τρεις μεσήλικες μπαμπάδες καταλαβαίνουν πόσο δυσκολεύονται να συντονιστούν με έναν κόσμο γεμάτο μιλένιαλ CEO και ισχυρές διευθύντριες νηπιαγωγείων.

27/10/2023

Pain Hustlers

Οι πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων ίσως λύσουν τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειάς της. Μήπως όμως τελικά το αμερικανικό όνειρο της κοστίσει τα πάντα;