Eurovision: Οι πιο εκκεντρικές συμμετοχές – Από τους Lordi στο Νemo, την Κοντσίτα και τον Μιχάλη Ρακιντζή

Η Eurovision εκτός από φωνή θέλει και θέαμα! Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές στην ιστορία του διαγωνισμού που οι πιο εκκεντρικές συμμετοχές, οι οποίες προσέφεραν σόου σε μεγάλες απολαυστικές δόσεις, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να κατακτήσουν μέχρι και την κορυφή. Φέτος η Ελλάδα στέλνει στον διαγωνισμό τον Akyla, που η σκηνική του παρουσία μόνο συνηθισμένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, άρα το γεγονός αυτό του δίνει ακόμα περισσότερα credits για να σαρώσει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Με αφορμή τον εκκεντρικό καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στη Εurovision, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, θυμηθήκαμε τις πιο εκκεντρικές συμμετοχές όλων των εποχών. Κι αν νομίζετε ότι ο Αkylas είναι ο πρώτος Έλληνας που προκαλεί στη σκηνή με την εμφάνισή του, μάλλον δεν έχει δει τον Μιχάλη Ρακιντζή να τραγουδάει «S.A.G.A.P.O». Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, από εκεί!

Ελλάδα – Μιχάλης Ρακιντζής 

Το 2002 ο διάσημος καλλιτέχνης με την αξιοσημείωτη καριέρα, Μιχάλης Ρακιντζής, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision που έγινε στις 25 Μαΐου στο Τάλιν της Εσθονίας. Συνολικά 24 χώρες έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και ο αγαπημένος καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «S.A.G.A.P.O.». Μπορεί το κομμάτι να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό και ακούγεται μέχρι και σήμερα, ωστόσο ο Μιχάλης Ρακιντζής δεν πήγε καλά στη βαθμολογία.

Εντύπωση είχε προκαλέσει τότε η προχωρημένη σκηνική παρουσία του τραγουδιστή και των χορευτών του, οι οποίοι είχαν ανέβει στη σκηνή ντυμένοι με μαύρα, ρομποτικά ρούχα. Στο τέλος της βραδιάς, το κομμάτι έλαβε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στη 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες.

«Η εποχή ήταν πολύ παράξενη στα κουτσομπολίστικα και έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοιος χαμός και για πάρα πολύ καιρό. Για μένα ήταν ένα ακόμα live. Ήξερα όμως και πως λειτουργούν τα media, ήξερα πως θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα και καθόμουν και το απολάμβανα.

Δηλαδή δεν πήρα μέρος σε όλον αυτόν τον σκυλοκαβγά που γινόταν, δεν βγήκα ποτέ να πω κάτι. Το άφηνα να εξελίσσεται», είχε δηλώσει ο Μιχάλης Ρακιντζής για την εμπειρία του στη Eurovision, μιλώντας το 2021 στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Δεν θέλω να μιλάω για την Eurovision, γιατί ξέρεις, ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι μ’ αυτό. Δεν ασχολούμαι μ’ αυτό. Δεν έχω καμία σχέση, πήγα μία βραδιά και έφυγα. Καταρχήν έχουν πάει από τότε που πήγα εγώ, άλλοι 24 καλλιτέχνες. Ίσως η δική μου περίπτωση ήταν λίγο ιντριγκαδόρικη. Είχε πολλά να σχολιάσεις. Ήταν το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος, το ντύσιμο, η εμφάνιση, όλη αυτή η βαβούρα που έγινε, που εξυπηρετούσε τότε… γιατί μην ξεχνάμε ότι ανθίζανε πάρα πολύ οι κουτσομπολίστικες εκπομπές τότε. Όλα τα κανάλια είχαν πολλές ώρες…

Ήταν καλό θέμα, οπότε γιατί να τους χαλάσω το χατίρι; Γιατί να μου το χαλάσουν; Δούλευε όλο το πράγμα και that’s all. Όχι παιδιά, δεν αγχώθηκα καθόλου, και μιλάω πολύ ειλικρινά. Αγχώθηκαν όσοι ήταν γύρω μου, γιατί νομίζανε ότι είναι κάτι που με καταπιέζει κ.λπ. Αλλά αυτοί αισθάνονταν έτσι, όχι εγώ. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, καταλαβαίνω και τις ανάγκες και τις καλλιτεχνικές και τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι όλοι μας», είχε δηλώσει ο Μιχάλης Ρακιντζής σε άλλη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4».

Φινλανδία – Lordi

Στη Eurovision του 2006 που έγινε στην Ελλάδα, μετά τη σαρωτική νίκη της Έλενας Παπαρίζου στον διαγωνισμό μία χρονιά νωρίτερα, νικητές ήταν τα μέλη ενός metal συγκροτήματος από τη Φινλανδία. Οι Lordi εμφανίστηκαν στη σκηνή ως «τέρατα» και ξεσήκωσαν το κοινό, τραγουδώντας «Hard Rock Hallelujah». Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η χώρα τους κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη.

Οι Lordi έφτασαν στην Ελλάδα ως το απόλυτο ουτσάιντερ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις πριν καν ανέβουν στη σκηνή, εξαιτίας της εκκεντρικής τους εμφάνισης. Μάλιστα, τότε στη χώρα μας είχαν υπάρξει διαμαρτυρίες από θρησκευτικές οργανώσεις που ζητούσαν την ακύρωση της συμμετοχής τους. Παρά τις αντιδράσεις, το ελληνικό κοινό τούς λάτρεψε και τους έδωσε το 12άρι στον τελικό. Συγκέντρωσαν συνολικά 292 βαθμούς, καταρρίπτοντας τότε το ρεκόρ υψηλότερης βαθμολογίας στην ιστορία του θεσμού.

Ουκρανία – Βέρκα Σερντιούτσκα

Ο Αντρίι Μιχαΐλοβιτς Ντανίλκο έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Βέρκα Σερντιούτσκα όταν εκπροσώπησε την Ουκρανία στον διαγωνισμό της Eurovision του 2007. O τραγουδιστής εμφανίστηκε στο stage με άκρως εκκεντρική εμφάνιση! Μεταλλική στολή και το απαραίτητο αξεσουάρ στο κεφάλι, το οποίο ήταν ένα τεράστιο αστέρι, ολοκλήρωσαν το σύνολο του τραγουδιστή, ενώ ανάλογα ήταν ντυμένοι και οι χορευτές που τον πλαισίωναν. 

Ο Βέρκα Σερντιούτσκα τραγούδησε το «Dancing Lasha Tumbai» και σκαρφάλωσε στη 2η θέση στον μεγάλο τελικό, πίσω από τη νικήτρια Σερβία.

 

Η συμμετοχή του Βέρκα Σερντιούτσκα θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες και χιουμοριστικές εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού.

Αυστρία - Κοντσίτα Βουρστ

Η Κοντσίτα Βουρστ είναι ακόμα ένα παράδειγμα εκκεντρικής εμφάνισης που έφτασε στην κορυφή της Eurovision. Το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στον διαγωνισμό, φορώντας γυναικεία ρούχα, μακιγιάζ και έχοντας ένα καλοσχηματισμένο μούσι. Η Κοντσίτα Βουρστ ανέβηκε στη σκηνή και μάγεψε τους πάντες, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Rise Like A Phoenix».

Η Κοντσίτα Βουρστ κατέκτησε την πρώτη θέση, με 290 βαθμούς. Παρόλα αυτά τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε ότι πλέον αποσύρεται από οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό και αυτή είναι μία προσωπική απόφαση.

Όπως έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση είναι το ότι επιθυμεί πλέον να εστιάσει περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά βήματα και να αφοσιωθεί στη δημιουργία νέων πραγμάτων.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision καθόρισε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, το εφαλτήριό μου και ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Ως καλλιτέχνης, η αλλαγή είναι η μεγαλύτερη σταθερά μου. Από εδώ και στο εξής, αποσύρομαι από ό,τι αφορά την Eurovision. Απομακρύνομαι, για να εστιάσω περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά έργα και να επιτρέψω τη δημιουργία νέων πραγμάτων. 

 
 
 
 
 
Η σύνδεση με την ESC (σ.σ. Eurovision Song Contest) παραμένει – ως μέρος της ιστορίας μου, όχι ως ο τόπος των επόμενων βημάτων μου. Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστώ με όλη μου την αγάπη, Τομ», ανέφερε η ανακοίνωση στο Instagram.

Ελβετία - Nemo

Το 2024 την Ελβετία εκπροσώπησε το non - binary άτομο, Nemo, το οποίο κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη. Το Nemo, ερμήνευσε στη σκηνή το κομμάτι «The Code», συγκεντρώνοντας 591 βαθμούς. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η Ελβετία έπαιρνε την πρωτιά με ένα κομμάτι που συνδυάζει ραπ, drum and bass και όπερα.

Ωστόσο, φέτος το Nemo αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιό του πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Δημοσιεύοντας μία μακροσκελή ανάρτηση ανέφερε ότι η ενότητα, η συμπερίληψη και η αξιοπρέπεια είναι αξίες που έκαναν για το ίδιο σημαντικό τον διαγωνισμό της Eurovision, ωστόσο οι αποφάσεις της EBU για το Ισραήλ συγκρούονται με αυτές τις αξίες. Μάλιστα, το Nemo τόνισε ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να μαλακώσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, έτσι αποφάσισε να στείλει το τρόπαιό του πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη.

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μαζί με αυτό μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρόλο που είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία τόσο ως άτομο όσο και ως καλλιτέχνης, σήμερα δεν νιώθω πια ότι αυτό το τρόπαιο ανήκει στο ράφι μου.

Η Eurovision λέει ότι πρεσβεύει την ενότητα, τη συμπερίληψη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν αυτόν τον διαγωνισμό σημαντικό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια αυτού που η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι γενοκτονία, δείχνει μια σαφή σύγκρουση μεταξύ αυτών των ιδεών και των αποφάσεων που λαμβάνονται από την EBU.

Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να μαλακώσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, ενώ την ίδια στιγμή η EBU επέμενε ότι η Eurovision είναι "μη πολιτική". Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι είναι βαθιά λάθος. Γι' αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιό μου πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα σαφές μήνυμα: "Ζήσε αυτό που διακηρύσσεις". Αν οι αξίες που γιορτάζουμε επί σκηνής δεν βιώνονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμα και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους.

Περιμένω τη στιγμή που αυτά τα λόγια και οι πράξεις θα ευθυγραμμιστούν. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας», έγραψε το Nemo.

 
 
 
 
 
«Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην κοινότητα της Eurovision, στους φαν που ψήφισαν, στους καλλιτέχνες με τους οποίους μοιράστηκα τη σκηνή και στην εμπειρία που με διαμόρφωσε ως άτομο και μουσικό. Αυτή η απόφαση πηγάζει από τη φροντίδα για τις αξίες που υπόσχεται η Eurovision, όχι από την απόρριψη των ανθρώπων που την κάνουν ξεχωριστή. Η μουσική εξακολουθεί να μας συνδέει. Αυτή η πεποίθηση δεν έχει αλλάξει», έγραψε ακόμα ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

