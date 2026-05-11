Eurovision: Οι πιο εκκεντρικές συμμετοχές – Από τους Lordi στο Νemo, την Κοντσίτα και τον Μιχάλη Ρακιντζή

Η Eurovision εκτός από φωνή θέλει και θέαμα! Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές στην ιστορία του διαγωνισμού που οι πιο εκκεντρικές συμμετοχές, οι οποίες προσέφεραν σόου σε μεγάλες απολαυστικές δόσεις, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να κατακτήσουν μέχρι και την κορυφή. Φέτος η Ελλάδα στέλνει στον διαγωνισμό τον Akyla, που η σκηνική του παρουσία μόνο συνηθισμένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, άρα το γεγονός αυτό του δίνει ακόμα περισσότερα credits για να σαρώσει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Με αφορμή τον εκκεντρικό καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στη Εurovision, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, θυμηθήκαμε τις πιο εκκεντρικές συμμετοχές όλων των εποχών. Κι αν νομίζετε ότι ο Αkylas είναι ο πρώτος Έλληνας που προκαλεί στη σκηνή με την εμφάνισή του, μάλλον δεν έχει δει τον Μιχάλη Ρακιντζή να τραγουδάει «S.A.G.A.P.O». Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, από εκεί!

Ελλάδα – Μιχάλης Ρακιντζής

Το 2002 ο διάσημος καλλιτέχνης με την αξιοσημείωτη καριέρα, Μιχάλης Ρακιντζής, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision που έγινε στις 25 Μαΐου στο Τάλιν της Εσθονίας. Συνολικά 24 χώρες έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και ο αγαπημένος καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «S.A.G.A.P.O.». Μπορεί το κομμάτι να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό και ακούγεται μέχρι και σήμερα, ωστόσο ο Μιχάλης Ρακιντζής δεν πήγε καλά στη βαθμολογία.

Εντύπωση είχε προκαλέσει τότε η προχωρημένη σκηνική παρουσία του τραγουδιστή και των χορευτών του, οι οποίοι είχαν ανέβει στη σκηνή ντυμένοι με μαύρα, ρομποτικά ρούχα. Στο τέλος της βραδιάς, το κομμάτι έλαβε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στη 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες.

«Η εποχή ήταν πολύ παράξενη στα κουτσομπολίστικα και έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοιος χαμός και για πάρα πολύ καιρό. Για μένα ήταν ένα ακόμα live. Ήξερα όμως και πως λειτουργούν τα media, ήξερα πως θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα και καθόμουν και το απολάμβανα.

Δηλαδή δεν πήρα μέρος σε όλον αυτόν τον σκυλοκαβγά που γινόταν, δεν βγήκα ποτέ να πω κάτι. Το άφηνα να εξελίσσεται», είχε δηλώσει ο Μιχάλης Ρακιντζής για την εμπειρία του στη Eurovision, μιλώντας το 2021 στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Δεν θέλω να μιλάω για την Eurovision, γιατί ξέρεις, ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι μ’ αυτό. Δεν ασχολούμαι μ’ αυτό. Δεν έχω καμία σχέση, πήγα μία βραδιά και έφυγα. Καταρχήν έχουν πάει από τότε που πήγα εγώ, άλλοι 24 καλλιτέχνες. Ίσως η δική μου περίπτωση ήταν λίγο ιντριγκαδόρικη. Είχε πολλά να σχολιάσεις. Ήταν το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος, το ντύσιμο, η εμφάνιση, όλη αυτή η βαβούρα που έγινε, που εξυπηρετούσε τότε… γιατί μην ξεχνάμε ότι ανθίζανε πάρα πολύ οι κουτσομπολίστικες εκπομπές τότε. Όλα τα κανάλια είχαν πολλές ώρες…

Ήταν καλό θέμα, οπότε γιατί να τους χαλάσω το χατίρι; Γιατί να μου το χαλάσουν; Δούλευε όλο το πράγμα και that’s all. Όχι παιδιά, δεν αγχώθηκα καθόλου, και μιλάω πολύ ειλικρινά. Αγχώθηκαν όσοι ήταν γύρω μου, γιατί νομίζανε ότι είναι κάτι που με καταπιέζει κ.λπ. Αλλά αυτοί αισθάνονταν έτσι, όχι εγώ. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, καταλαβαίνω και τις ανάγκες και τις καλλιτεχνικές και τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι όλοι μας», είχε δηλώσει ο Μιχάλης Ρακιντζής σε άλλη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4».

Φινλανδία – Lordi

Στη Eurovision του 2006 που έγινε στην Ελλάδα, μετά τη σαρωτική νίκη της Έλενας Παπαρίζου στον διαγωνισμό μία χρονιά νωρίτερα, νικητές ήταν τα μέλη ενός metal συγκροτήματος από τη Φινλανδία. Οι Lordi εμφανίστηκαν στη σκηνή ως «τέρατα» και ξεσήκωσαν το κοινό, τραγουδώντας «Hard Rock Hallelujah». Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η χώρα τους κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη.

Οι Lordi έφτασαν στην Ελλάδα ως το απόλυτο ουτσάιντερ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις πριν καν ανέβουν στη σκηνή, εξαιτίας της εκκεντρικής τους εμφάνισης. Μάλιστα, τότε στη χώρα μας είχαν υπάρξει διαμαρτυρίες από θρησκευτικές οργανώσεις που ζητούσαν την ακύρωση της συμμετοχής τους. Παρά τις αντιδράσεις, το ελληνικό κοινό τούς λάτρεψε και τους έδωσε το 12άρι στον τελικό. Συγκέντρωσαν συνολικά 292 βαθμούς, καταρρίπτοντας τότε το ρεκόρ υψηλότερης βαθμολογίας στην ιστορία του θεσμού.

Ουκρανία – Βέρκα Σερντιούτσκα

Ο Αντρίι Μιχαΐλοβιτς Ντανίλκο έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Βέρκα Σερντιούτσκα όταν εκπροσώπησε την Ουκρανία στον διαγωνισμό της Eurovision του 2007. O τραγουδιστής εμφανίστηκε στο stage με άκρως εκκεντρική εμφάνιση! Μεταλλική στολή και το απαραίτητο αξεσουάρ στο κεφάλι, το οποίο ήταν ένα τεράστιο αστέρι, ολοκλήρωσαν το σύνολο του τραγουδιστή, ενώ ανάλογα ήταν ντυμένοι και οι χορευτές που τον πλαισίωναν.

Ο Βέρκα Σερντιούτσκα τραγούδησε το «Dancing Lasha Tumbai» και σκαρφάλωσε στη 2η θέση στον μεγάλο τελικό, πίσω από τη νικήτρια Σερβία.

Η συμμετοχή του Βέρκα Σερντιούτσκα θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες και χιουμοριστικές εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού.