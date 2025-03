O «Ted Lasso» επιστρέφει στο γήπεδο για την 4η σεζόν και προπονεί μία γυναικεία ομάδα

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ted Lasso είναι γεγονός με την δημοφιλή και πολυβραβευμένη σειρά να ετοιμάζεται για την 4η σεζόν της.

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν το 2023, η δημοφιλής σειρά ποδοσφαίρου «Ted Lasso» θα επιστρέψει για τέταρτη σεζόν στο Apple TV+ έχοντας κατακτήσει τις καρδιές των θεατών με τον μοναδικό της συνδυασμό αθλητικού δράματος και κωμωδίας.

Στις 14 Μαρτίου 2025, το Apple TV+ επιβεβαίωσε τα ευχάριστα. Ο Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά μαζί με τους Μπρένταν Χαντ, Τζο Κέλι και Μπιλ Λόρενς, θα επαναλάβει τον ρόλο του και θα είναι εκτελεστικός παραγωγός στην επερχόμενη σεζόν. Με μία διαφορά. Μετά την ποδοσφαιρική ομάδα AFC Richmond, αναλαμβάνει τώρα μία γυναικεία ομάδα.

Την αποκάλυψη έκανε σε μια συνέντευξη στο podcast των Τράβις και Τζέισον Κέλσι, «New Heights»:

«Είναι τρομακτικό, γιατί είπαμε την ιστορία που θέλαμε να πούμε», είπε. «Αλλά υπάρχουν και άλλα».

«Όλοι μας συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου τόσοι πολλοί παράγοντες μας έχουν προετοιμάσει να κοιτάμε πριν κάνουμε άλμα», ανέφερε ο Σουντέικις σε δήλωσή του.

Ted Lasso is BACK for Season 4 … and he’s got a new team



New episode with Jason Sudeikis!!



Video drops 9:30amET on YouTube

Listen early NOW on Wondery+ pic.twitter.com/XxeZ4YomBw