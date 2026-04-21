Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Ο Στέφανος κι η Βασιλική επιστρέφουν στη Μάνη

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από την Τετάρτη 22 έως την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 22 Απριλίου

Επεισόδιο 111ο: Ο εκβιασμός της Ισμήνης αφήνει άφωνο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος αναγκάζεται να υποκύψει φοβούμενος μην κάνει πάλι κακό στον εαυτό της. Η Φρύνη, από την άλλη, απογοητεύεται, γιατί θεωρεί πως ο Κωνσταντίνος θα κάνει πίσω και δεν θα είναι ποτέ μαζί της. Οι ξεναγήσεις της Αθηνάς και του Μιχάλη στους Δανούς προκαλούν την έντονη ζήλια του Τζον και της Χριστιάνας, με την τελευταία να τον παρακολουθεί και να πυροδοτεί έναν μεγάλο καβγά μεταξύ τους. Ο Στέφανος κι η Βασιλική επιστρέφουν στη Μάνη κι ανακοινώνουν πως δεν θα μετακομίσουν τελικά στο Μόναχο. Ο Μανώλης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αμαλία, αλλά εκείνη δεν τολμά να αφεθεί στα συναισθήματά της. Η Αλεξάνδρα στέλνει τα δείγματα σε γραφολόγο στην Αθήνα. Ο Παυλής εμποδίζει την επέμβαση της Δάφνης, που είχε κανονιστεί ερήμην του. Η Ασπασία εμφανίζεται στην τελευταία παράσταση της δίκης με κακή ψυχολογία κι ενοχλήσεις στην καρδιά. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για εκείνη όταν το δικαστήριο της επιβάλλει την ποινή.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 23 Απριλίου

Επεισόδιο 112ο: Η Ασπασία, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, καταρρέει. Παθαίνει έμφραγμα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να κρίνεται πολύ δύσκολη. Ο Στέφανος και η Βασιλική ανακοινώνουν στη Μαλένα και τη Στελλίτσα ότι δεν θα μετακομίσουν στη Γερμανία, αλλά η αντίδραση των κοριτσιών δεν είναι αυτή που περίμεναν. Ο Μανώλης και η Χριστιάνα, απογοητευμένοι από τις αντιδράσεις της Αμαλίας και του Μιχάλη, αποφασίζουν να γυρίσουν στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος αποκαλύπτει στον Λυκούργο ότι η Ισμήνη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Λυκούργος αναστατώνεται αντιλαμβανόμενος ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στο μεταξύ, η Αθηνά δεν έχει επιστρέψει σπίτι από το προηγούμενο βράδυ που βγήκε με τον Μιχάλη και τους Δανούς. Η Μαργαρίτα ανησυχεί κι ο Τζον είναι έξαλλος γιατί νιώθει να επιβεβαιώνεται. Η Άννα επισκέπτεται την Αμαλία και της μιλάει με καλά λόγια για τον Μανώλη. Η Αμαλία, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική. Ο Τζον, έξω φρενών, κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στην Αθηνά μέσα στο γραφείο της κι εκείνη τον διώχνει κακήν κακώς. Η Φρύνη χωρίζει τον Κωνσταντίνο, ενώ η Χριστιάνα πιάνει στο κρεβάτι τον Αντώνη με τη Μαρουσώ.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA