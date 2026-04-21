Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη κάνει μια επιλογή σιωπής τη στιγμή που όλοι περιμένουν την αλήθεια

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 23:30 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 23 Απριλίου 23:30

Επεισόδιο 50: Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με μια πρακτική δυσκολία που καθυστερεί τα σχέδιά της, αναγκάζοντάς την να αλλάξει τον τρόπο που τα είχε οργανώσει και να αναθεωρήσει όσα θεωρούσε δεδομένα για το άμεσο μέλλον. Η Ιουλία συνειδητοποιεί ότι η κατάστασή της δεν της επιτρέπει πια να πιέζει τον εαυτό της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χάσει τον έλεγχο της καθημερινότητάς της. Η Ασπασία κερδίζει μια μικρή αλλά ουσιαστική νίκη στον πόλεμο για τα «Νούφαρα», όχι απέναντι στους αντιπάλους της αλλά απέναντι στον ίδιο της τον φόβο, επιβεβαιώνοντας ότι αντέχει περισσότερο απ’ όσο νόμιζε.

Η Πολυξένη παίρνει μια απόφαση που αλλάζει τη ρουτίνα της ζωής της σε πρακτικό επίπεδο, απομακρυνόμενη από έναν δεσμό που μέχρι τώρα θεωρούσε δεδομένο. Τέλος, η Μελισσάνθη κάνει μια επιλογή σιωπής τη στιγμή που όλοι περιμένουν την αλήθεια, συνειδητοποιώντας ότι η αναμονή μπορεί να κοστίσει τόσο όσο και μια λάθος κίνηση.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.