Survivor: Σκληρές ατάκες και «καρφιά» ανάμεσα στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ

«Κόκκινο» χτύπησε το θερμόμετρο στο Survivor στο επεισόδιο της Τρίτης (21.04.2026) που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ. Μετωπική ήταν η σύγκρουση μεταξύ του Αλέξανδρου Κούρτοβικ και του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου με αιχμές για διπρόσωπη συμπεριφορά.

Ένταση, αιχμές και σκληρές ατάκες κυριάρχησαν την Τρίτη στο Survivor, με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ να ανταλλάσσουν βαρείς υπαινιγμούς ο ένας για τον άλλο, στο νέο επεισόδιο που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στην κάμερα του Survivor, κατηγόρησε ευθέως τον Άλεξ για υπόγεια συμπεριφορά: «Ο Άλεξ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κουβεντιάζεις μαζί του, κουβεντιάζεις μάλλον με την ομάδα ή στο συμβούλιο κουβεντιάζουμε όλοι, δεν θα πει “θέλω να πω κάτι: ένα, δύο, τρία, τέσσερα”. Γυρίζει δίπλα του στους ανθρώπους που θέλει, και τα λέει δυνατά να ακούγονται, αλλά όχι απευθείας σε αυτόν που θέλει… Ό,τι πιο ύπουλο μπορείς να κάνεις! Και το κάνει επί δυόμιση μήνες. Και σήμερα ξεκίνησε μια συζήτηση εδώ πέρα στην καλύβα και ο Άλεξ γύρισε στον Benzy… ύπουλα, όπως έκανε δίπλα μου πολλές φορές, να σχολιάσει εμένα».

Λίγο αργότερα, στην παραλία, η ένταση ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Ο Κούρτοβικ απευθυνόμενος στον Θεοδωρόπουλο είπε: «Πόσο απεγνωσμένα θες να νιώσεις επαρχιώτης; Ξαφνικά!», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν κατάλαβες. Πόσο απεγνωσμένα είμαι επαρχιώτης! Με κοροϊδεύεις από την πρώτη μέρα!».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον Αλέξανδρο να τονίζει: «Που τους έχεις κράξει… που τους έχει βρίσει όλους…» και τον Θεοδωρόπουλο να ανταπαντά: «Όλους, όλους, όλους…».

Ο Κούρτοβικ επέμεινε: «Σε μια μέρα αλλάζεις γνώμη. Δεν περιμένεις, όταν γνωρίσεις κάποιο άτομο για να αλλάξεις γνώμη; Στην πρώτη μέρα θα τα κάνεις αυτά;», με τον Θεοδωρόπουλο να αντιδρά: «Από την πρώτη μέρα τι μου λες; Σταμάτα να μιλάς για τον Πύργο! Όταν μου λες, ”φτάνει επαρχιώτη, φτάνει”! Ορίστε!».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ σχολίασε: «Ήσουν Αθηναίος και τώρα έχεις πάει στην επαρχία και ζητάς απεγνωσμένα τη στήριξη του Πύργου. Αυτό λέω».

Στη συνέχεια, στο cue του, ο Κούρτοβικ έδωσε τη δική του εκδοχή: «Ο Δημήτρης όταν μιλάει για ομαδικότητα, μιλάει για την προσωπική του νίκη και για το ατομικό του. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άτομα κοντά του για να τα χρησιμοποιήσει. Το ίδιο πράγμα έκανε και με τους Μπλε, από τη στιγμή που πήγε σε μια μέρα. Δεν γίνεται να είσαι στην Κόκκινη ομάδα και να κράζεις, έτσι όπως έκραζε ο Δημήτρης, συγκεκριμένα ο Δημήτρης, γιατί κι εγώ έχω πει ότι, εντάξει, εγώ γουστάρω να αλλάξω ομάδα αλλά οκ, δεν έχω πάει να κράξω. Αν άλλαζα ομάδα, θα έδινα χρόνο στον εαυτό μου να δω, ισχύει αυτό που έλεγα ή δεν ισχύει».