Το μηνιαίο πρόγραμμα του Netflix είναι εδώ για να ξέρετε τι θα δείτε τον Ιούλιο! Σημαντικές πρωτότυπες σειρές και ταινίες έρχονται να σας κρατήσουν συντροφιά τον Αύγουστο.

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 2, μέρος 2 / The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 2

Ενόψει της δίκης της Λίσα, ο Μίκι έρχεται αντιμέτωπος με αμφιβολίες, δυσκολίες και απροσδόκητες αποκαλύψεις. Η Λόρνα και ο Σίσκο ετοιμάζονται για την πολυπόθητη μέρα, ενώ ο Ίζι κάνει σημαντικές κινήσεις.

Ο Μίκι Χάλερ (Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο), ένας ριζοσπαστικός ιδεαλιστής δικηγόρος που έχει για γραφείο το πίσω κάθισμα της Lincoln του, αναλαμβάνει μεγάλες και μικρές υποθέσεις σε όλο το Λος Άντζελες. Βασισμένη στη σειρά των μπεστ σέλερ μυθιστορημάτων του καταξιωμένου συγγραφέα Μάικλ Κόνελι, η δεύτερη σεζόν βασίζεται στο τέταρτο μυθιστόρημα της σειράς βιβλίων Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν με τίτλο Ο Πέμπτος Μάρτυρας.

Στον “Δικηγόρο με τη Λίνκολν” πρωταγωνιστούν επίσης οι Νιβ Κάμπελ, Μπέκι Νιούτον, Τζαζ Ρέικολ και Άνγκους Σάμπσον. Η σειρά δημιουργήθηκε για την τηλεόραση από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι. Υπεύθυνος για την τηλεοπτική ανάπτυξη της σειράς είναι ο Τεντ Χάμφρεϊ που έχει επίσης ρόλο διευθυντή παραγωγής και showrunner μαζί με την Ντέιλιν Ροντρίγκεζ. Οι Ρος Φάινμαν και Κέλι συνυπογράφουν τη διεύθυνση παραγωγής. Η σειρά είναι μια παραγωγή της A+E Studios, ενώ οι Μπάρι Τζόσεν και Τάνα Τζέιμισον είναι διευθυντές παραγωγής.

Διαθέσιμο από 03/08/2023.

Heartstopper: Σεζόν 2

Με τις εξετάσεις, το σχολικό ταξίδι και τον χορό αποφοίτησης να πλησιάζουν, ο Νικ, ο Τσάρλι και η παρέα ανακαλύπτουν τα επόμενα στάδια της ζωής, του έρωτα και της φιλίας.

Ο Νικ και ο Τσάρλι εξερευνούν τη νέα τους σχέση, η Τάρα και η Ντάρσι αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες προκλήσεις, ενώ ο Τάο και η Ελ προσπαθούν να καταλάβουν αν θα μπορέσουν ποτέ να είναι κάτι περισσότερο από απλοί φίλοι. Καθώς πλησιάζουν οι εξετάσεις, μια σχολική εκδρομή στο Παρίσι κι η διοργάνωση του χορού αποφοίτησης, η παρέα έχει πολλά να διαχειριστεί όσο διανύει τα επόμενα στάδια της ζωής, της αγάπης και της φιλίας.

Διαθέσιμο από 03/08/2023.

Painkiller

Το δράμα αυτό ξεσκεπάζει τα αίτια της επιδημίας των οπιοειδών στην Αμερική, ακολουθώντας τους δράστες, τα θύματα και μια ερευνήτρια που ψάχνει την αλήθεια.

Μια μυθοπλαστική προσέγγιση αληθινών γεγονότων, το “Painkiller” είναι μια σειρά μίας σεζόν με σενάριο που εξερευνά την απαρχή και τις συνέπειες της κρίσης των οπιοειδών στην Αμερική, δίνοντας έμφαση στις ιστορίες των δραστών, των θυμάτων και όσων αναζήτησαν την αλήθεια και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει για πάντα με την ανακάλυψη του OxyContin. Το “Painkiller”, μια σειρά που ασχολείται με εγκλήματα, ανάληψη ευθυνών και τα συστήματα που απογοητεύουν επανειλημμένα εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς, βασίζεται στο βιβλίο “Pain Killer” του Μπάρι Μάιερ και στο άρθρο του περιοδικού The New Yorker “The Family That Built an Empire of Pain” του Πάτρικ Ρέιντεν Κιφ. Τη διεύθυνση παραγωγής υπογράφουν οι Έρικ Νιούμαν, Πιτ Μπεργκ, Άλεξ Γκίμπνεϊ, ενώ showrunner/δημιουργοί είναι οι Μάικα Φίτσερμαν Μπλου και Νόα Χάρπστερ. Πρωταγωνιστούν οι Ούζο Αντούμπα, Μάθιου Μπρόντερικ, Τέιλορ Κιτς, Ντίνα Σιχάμπι και Γουέστ Ντουκόβνι.

Διαθέσιμο από 10/08/2023.

Lighthouse

Δύο κορυφαίοι κωμικοί συναντιούνται για χαλαρή, αληθινή κουβέντα και αποκαλύπτουν τις αδυναμίες και τις ανησυχίες τους, χαρίζοντας παράλληλα άφθονο γέλιο.

Ο κορυφαίος μουσικός Γκεν Χοσίνο και ο δημοφιλής κωμικός Μασαγιάσου Γουακαμπαγιάσι συναντιούνται και συζητούν με κέφι για τη δουλειά, την οικογένεια και τι ελπίζουν για το μέλλον. Το “Lighthouse” είναι μια παραγωγή του Νομπουγιούκι Σακούμα (“Για Γέλια και για Κλάματα”).

Διαθέσιμο από 22/08/2023.

Ποια Είναι η Έριν Κάρτερ; / Who is Erin Carter?

Η ήσυχη ζωή μιας Βρετανίδας ξενιτεμένης στη Βαρκελώνη εκτροχιάζεται μετά από μια ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ που αποκαλύπτει το μυστικό και το βίαιο παρελθόν της.

Διαθέσιμο από 24/08/2023.

Ragnarok: Season 3

Αδυνατώντας να διακρίνει το καλό απ’ το κακό, ο Μάγκνε πρόκειται να αντιμετωπίσει την τελική δοκιμασία σε μια επική τελική μάχη των θεών ενάντια στους γίγαντες.

Διαθέσιμο από 24/08/2023.

Miss Adrenaline: A Tale of Twins

Μια ανταγωνιστική οδηγός μοτοσικλέτας υιοθετεί την ταυτότητα της δίδυμης αδερφής της που έχει χαθεί εδώ και καιρό, προκειμένου να φέρει τους δολοφόνους της ενώπιον της δικαιοσύνης και να μάθει την αλήθεια για τον χωρισμό τους.

Διαθέσιμο από 30/08/2023.

One Piece

Μια πειρατική περιπέτεια ζωντανής δράσης από το μπεστ σέλερ μάνγκα του Εϊτσίρο Όντα. Βασισμένο στο πιο εμπορικό ιαπωνικό μάνγκα όλων των εποχών από τον Εϊτσίρο Όντα, το “One Piece” είναι μια πρωτοφανής θρυλική θαλάσσια περιπέτεια. Ο Μόνκι Ντ. Λούφι είναι ένας νεαρός εξερευνητής που από τότε που θυμάται τον εαυτό του ονειρεύεται μια ελεύθερη ζωή. Ο Λούφι απλώνει πανιά από το μικρό του χωριό και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξί για να βρει τον θρυλικό θησαυρό One Piece και να γίνει ο βασιλιάς των πειρατών! Για να βρει όμως το μεγάλο τρόπαιο, ο Λούφι θα πρέπει, πριν από ένα πλοίο, να βρει το πλήρωμα που πάντα ήθελε, οργώνοντας κάθε σπιθαμή της αχανούς θάλασσας, αφήνοντας πίσω του τους Ναυτικούς και αποφεύγοντας παντού επικίνδυνους εχθρούς.

Με πρωταγωνιστές τους Ινιάκι Γκοντόι (Μόνκι Ντ. Λούφι), Μακένιου (Ρορονόα Ζόρο), Έμιλι Ραντ (Νάμι), Τζέικομπ Ρομέρο (Ούσοπ) και Ταζ Σκάιλαρ (Σάντζι), το “One Piece” είναι μια πειρατική περιπέτεια ζωντανής δράσης σε συνεργασία με τη Shueisha και σε παραγωγή της Tomorrow Studios και του Netflix. Ο Ματ Όουενς και ο Στίβεν Μαέντα είναι σεναριογράφοι, διευθυντές παραγωγής και showrunner. Τη διεύθυνση παραγωγής υπογράφουν επίσης οι Εϊτσίρο Όντα, Μάρτι Άντελσταϊν και Μπέκι Κλέμεντς. Στο καστ που έχει ανακοινωθεί ήδη συμμετέχουν οι Βίνσεντ Ρίγκαν, Ίλια Αϊσορέλις Παουλίνο, Μόργκαν Ντέιβις, Έινταν Σκοτ, Λάνγκλι Κέρκγουντ, Τζεφ Γουόρντ, Σελέστ Λουτς, Αλεξάντερ Μανιάτης, Μακίνλι Μπέλτσερ ΙΙΙ, Κρεγκ Φέρμπας, Στίβεν Γουόρντ και Σιόμα Ουμεάλα. Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέα μέλη του καστ.

Διαθέσιμο από 31/08/2023.