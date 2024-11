«The Manhattan Alien Abduction»: Η αμφιλεγόμενη ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ του Netflix

Οι αναφορές για θεάσεις UFO και οι ιστορίες με ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα απαγωγής από εξωγήινους όσο παλιές και πλούσιες- σε όρους φαντασίας και αριθμούς – κι αν είναι δεν σταματούν να συναρπάζουν ακόμα και τους σκληρούς ορθολογιστές.

Κυριολεκτικά εκατοντάδες άνθρωποι έφτασαν να ισχυριστούν ότι αιχμαλωτίστηκαν από εξωγήινους και δυνάμεις από το υπερπέραν και αφέθηκαν κατόπιν ελεύθεροι, κάνοντας τις ιστορίες τους από κωμικοτραγικές μέχρι και αλλόκοτα φρικιαστικές.

Κι αν συχνά αυτές οι ιστορίες προέρχονται από ανθρώπους σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, σχεδόν ξεχασμένες από τον χάρτη, χωρίς μάρτυρες που να στηρίζουν τα λεγόμενά τους, αυτό δεν συνέβη με την Λίντα Ναπολιτάνο, η οποία το 1989 φέρεται να απήχθη από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη και μεταφέρθηκε σε ένα διαστημόπλοιο από εξωγήινους, με 23 μάρτυρες να το βλέπουν με τα μάτια τους, όπως ισχυρίζεται η ίδια.

Η ιστορία της Ναπολιτάνο καθήλωσε τους λάτρεις των UFO για δεκαετίες. Τώρα, η ιστορία της έφτασε μέχρι το Netflix αλλά και την αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς μήνυσε τη δημοφιλή πλατφόρμα.

Η… απαγωγή και οι 23 μάρτυρες

Στις 30 Νοεμβρίου 1989, ώρα 3 τα ξημερώματα, η Λίντα Ναπολιτάνο, μία νοικοκυρά από τη Νέα Υόρκη, περιέγραψε μία συγκλονιστική εμπειρία. Στο διαμέρισμά της, στον 12ο όροφο ενός κτιρίου στο Lower East Side του Μανχάταν, είδε τρεις εξωγήινους με γκρι δέρμα και μεγάλα μαύρα μάτια να στέκονται στην άκρη του κρεβατιού της.

Ένα έντονο φως διείσδυσε από το παράθυρό της, και, όπως ισχυρίστηκε, την παρέλυσε πριν την ανυψώσει προς ένα UFO.

Η Λίντα μίλησε για ένα σκάφος που «άνοιγε σαν όστρακο» και για έναν χώρο γεμάτο φώτα και κουμπιά, όπου οι εξωγήινοι την υπέβαλαν σε εξετάσεις.

«Οι τρεις τους στέκονται μπροστά μου και με κοιτούν επίμονα. Νιώθω ότι μπορώ να πνιγώ στα μάτια τους», είχε πει.

Το επόμενο που θυμάται είναι να ξυπνά ξανά στο κρεβάτι της, δίπλα στον σύζυγό της, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τι είχε μόλις συμβεί.

Αυτό που κάνει την ιστορία της ξεχωριστή είναι οι μαρτυρίες 23 ανθρώπων που ισχυρίστηκαν ότι είδαν μια γυναίκα με το νυχτικό της να αιωρείται προς ένα UFO πάνω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Ένας διανομέας είπε πως «τρόμαξε» όταν είδε τη γυναίκα να εξαφανίζεται στον ουρανό, ενώ μια άλλη μάρτυρας περιέγραψε το αντικείμενο σαν «χριστουγεννιάτικη μπάλα που έλαμπε».

Μετά την απαγωγή, η Λίντα ανέφερε ότι την παρακολουθούσαν, και ένα βράδυ δύο άνδρες χτύπησαν την πόρτα της για να της πουν ότι και αυτοί την είχαν δει να αιωρείται από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της.

Οι άνδρες, με τα ονόματα Νταν και Ρίτσαρντ, έγραψαν αργότερα μια επιστολή εξηγώντας ότι ήταν ομοσπονδιακοί πράκτορες που προστάτευαν τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Χαβιέρ Πέρες ντε Κουεγιάρ εκείνο το βράδυ. Στις μαρτυρίες τους, επέμειναν ότι είχε δει και αυτός την αιωρούμενη γυναίκα.

Η Ναπολιτάνο μάλιστα υποστηρίζει ότι οι εξωγήινοι δεν σταμάτησαν μετά την απαγωγή του 1989. Λέει ότι επέστρεψαν χρόνια αργότερα και στόχευσαν την οικογένειά της, προκαλώντας τους αιμορραγίες στη μύτη.

Ο διάσημος ερευνητής UFO, Μπαντ Χόπκινς

Η υπόθεση έγινε παγκόσμια γνωστή χάρη στον διάσημο ερευνητή UFO, Μπαντ Χόπκινς, ο οποίος δημοσίευσε το 1996 το βιβλίο «Witnessed: The True Story Of The Brooklyn Bridge UFO Abductions» (Μάρτυρας: Η αληθινή ιστορία των απαγωγών από UFO στη Γέφυρα του Μπρούκλιν).

Στο έργο του συμπεριέλαβε ανώνυμες μαρτυρίες και έδωσε στη Λίντα το ψευδώνυμο «Λίντα Κορτίλε» για να την προστατεύσει.

Ο Χόπκινς, γνωστός ως «πατέρας του κινήματος απαγωγών από εξωγήινους», όπως τον είχαν χαρακτηρίσει και οι New York Times, πίστευε ότι οι εξωγήινοι παρακολουθούν τους ανθρώπους μέσω εμφυτευμάτων και προσπαθούν να δημιουργήσουν υβρίδια.

Η Λίντα είχε ήρθε σε επαφή με τον Χόπκινς το 1989, όταν του εκμυστηρεύτηκε ότι 13 χρόνια νωρίτερα είχε μια εξωγήινη συνάντηση στα βουνά του Κάτσκιλ, η οποία της άφησε ένα παράξενο αντικείμενο στη μύτη της.

Η Λίντα άρχισε να παρακολουθεί τις ομαδικές συναντήσεις υποστήριξης που διοργάνωνε στο σπίτι του ο Χόπκινς για άλλα «θύματα απαγωγής». Επτά μήνες αργότερα, ανέφερε την πιο διάσημη απαγωγή εξωγήινων, τη δική της.

Η πρώην σύζυγος του Χόπκινς, Κάρολ Ρέινι, αμφισβήτησε έντονα την αυθεντικότητα της ιστορίας.

Υποστήριξε ότι ο Χόπκινς «επιλεκτικά παρέλειπε» στοιχεία που έθεταν ερωτήματα για την αξιοπιστία των μαρτυριών, ενώ υποστήριξε πως η Λίντα ήταν ένα «φυσικό ταλέντο μπροστά στην κάμερα» που απολάμβανε την προσοχή.

Επίσης, αφού εξέτασε προσεκτικά τις βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις που είχε πάρει ο σύζυγός της, από τη Λίντα, εξέφρασε τους φόβους της ότι ήταν σκόπιμα παραπλανητικός, καθώς ήθελε απελπισμένα το βιβλίο του να σημειώσει επιτυχία, τη στιγμή μάλιστα που ένας μεγάλος παραγωγός του Χόλιγουντ ήθελε να το κάνει ταινία.

Η Κάρολ προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναθέτοντας σε ειδικό γραφολόγο να αναλύσει επιστολές από τους δύο υποτιθέμενους μάρτυρες-πράκτορες, τα οποία φάνηκαν να έχουν γραφτεί από την ίδια τη Λίντα.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix και οι μηνύσεις

Η ιστορία αναβίωσε πρόσφατα μέσω του ντοκιμαντέρ του Netflix «The Manhattan Alien Abduction» (Απαγωγή από Εξωγήινους στο Μανχάταν), που παρουσιάζει την υπόθεση ως πιθανή απάτη, μία «περίτεχνη φάρσα» καλύτερα.

Η 77χρονη Λίντα κατέθεσε μήνυση στο Netflix για συκοφαντική δυσφήμιση και απάτη.

Οι ισχυρισμοί του ντοκιμαντέρ βασίζονται στις αποκαλύψεις της Κάρολ, που πέθανε το 2023, ενώ υπονοούνται και πιθανοί προσωπικοί λόγοι πίσω από την επιμονή της να αμφισβητήσει τη Λίντα – ίσως είχε αναπτυχθεί μια κρυφή σχέση μεταξύ της Λίντα και του Χόπκινς.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ανέφεραν ότι οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ήθελαν να «γελοιοποιήσουν [τη Λίντα]», ενώ περιέγραφαν την Κάρολ ως «μια πικραμένη, αλκοολική πρώην σύζυγο».

Ο δικηγόρος της Λίντα, Ρόμπερτ Γιανγκ, δήλωσε στη Dailymail ότι η αγωγή δεν αφορά το αν την απήγαγαν εξωγήινοι ή όχι, αλλά το αν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ την αντιμετώπισαν δίκαια ή όχι.

Η αγωγή κατατέθηκε δύο ημέρες πριν από την έναρξη της προβολής του ντοκιμαντέρ στις 30 Οκτωβρίου 2024.

Καθώς εκατομμύρια τηλεθεατές βλέπουν φανατικά το «The Manhattan Alien Abduction» και οι δικηγόροι αναμετρώνται στα δικαστήρια, οι ανησυχίες σχετικά με το ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι θα ενταθούν αναμφίβολα.

Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται ανοιχτή στις συζητήσεις για τους εξωγήινους, είναι ασαφές αν όσοι έχουν αναφέρει ιστορίες απαγωγής λένε την αλήθεια ή υποφέρουν από ψευδείς αναμνήσεις, προβλήματα ψυχικής υγείας ή απλώς τις βγάζουν από το μυαλό τους.

Παρά τις αμφιβολίες που εγείρονται, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν τη Λίντα και τους 23 μάρτυρες.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Αν είχα παραισθήσεις, τότε οι μάρτυρες είδαν τις παραισθήσεις μου. Αυτό ακούγεται πιο τρελό από το όλο φαινόμενο της απαγωγής».