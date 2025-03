The Residence: H σειρά του Netflix που απειλεί την κυριαρχία του Adolescence

132 δωμάτια, 157 ύποπτοι και ένα πτώμα. Η νέα σειρά του Netflix, με τίτλο «The Residence», παρά το γεγεονός ότι συνέπεσε με το φαινόμενο «Adolescence», κατάφερε σε λίγες μέρες να κερδίσει την προσοχή και ίσως, γιατί όχι, να το ανταγωνιστεί.

«Πανέμορφη, χαρούμενη περιπλάνηση, που διαχέεται από ένα πνεύμα αναζωογόνησης και χαράς» χαρακτήρισε ο Guardian τη νέα κωμική σειρά μυστηρίου του Netflix που εξερευνά ένα έγκλημα στον Λευκό Οίκο και συζητιέται έντονα μετά το Adolescence.

Σου αρέσουν τα μυστήρια με κλειδωμένα δωμάτια; Τι θα έλεγες λοιπόν για ένα μυστήριο με 132 κλειδωμένα δωμάτια, και περισσότερους από 150 υπόπτους για φόνο; Το The Residence, ένα ανάλαφρο αστυνομικό θρίλερ μυστηρίου, έχει την υπογραφή του Paul William Davies (που συνεργάστηκε με τη Shonda Rhimes στη διάσημη σειρά, Scandal) και πρωταγωνίστρια την μία και μοναδική Uzo Aduba, η οποία φαίνεται να περνάει σχεδόν τόσο καλά όσο και το κοινό της.

Τι φέρνει λοιπόν την Cordelia Cupp (Uzo Aduba) στον Λευκό Οίκο τη νύχτα ενός State Dinner (σ.σ. επίσημου δείπνου); Ένας φόνος! Και με τη βοήθεια του αξιόπιστου – αλλά και δύσπιστου – βοηθού της, του Ειδικού Πράκτορα του FBI Edwin Park (τον οποίο υποδύεται ο Randall Park), είναι αποφασισμένη να βρει τον ένοχο.

Η σειρά The Residence περιλαμβάνει επίσης ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Julieth Restrepo, Mel Rodriguez, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr., Mary Wiseman.

Ο Giancarlo Esposito (Breaking Bad) υποδύεται τον Chief Usher του Λευκού Οίκου, A.B. Wynter, αντικαθιστώντας τον αείμνηστο Andre Braugher, ο οποίος είχε αρχικά επιλεχθεί για τον ρόλο.

Η Aduba, γνωστή για την ερμηνεία της στο «Orange Is the New Black», ενσαρκώνει την Cordelia Cupp, μια έξυπνη ντετέκτιβ, «την πιο περιζήτητη ντετέκτιβ στον κόσμο» με κυρίαρχο ενδιαφέρον στη ζωή της, την παρατήρηση πουλιών. Καλείται να εξιχνιάσει τον θάνατο του αρχιοικονόμου του Λευκού Οίκου, A.B. Wynter.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της, είναι «σαρκαστική, αστεία, αδίστακτη, εξαιρετικά σίγουρη για τον εαυτό της, οξυδερκής παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς… και θρυλική ορνιθολόγος».

Ένα ουρλιαχτό από τον τρίτο όροφο του Λευκού Οίκου θα θέσει σε κίνηση το μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του A.B. Wynter…