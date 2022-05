To Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα του Μάϊου που περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες σειρές, συγκλονιστικές κινηματογραφικές πρεμιέρες, ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουν, εμπλουτισμένο παιδικό περιεχόμενο και φυσικά αποκλειστικότητες HBO και HBOMax.

Με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις όλοι έχουν πρόσβαση σε μια μοναδική εμπειρία θέασης με αμέτρητες επιλογές και πρόσβαση σε όλον τον κατάλογο της ΗΒΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινηματογραφικές πρεμιέρες

«Φανταστικά Ζώα: Το Μυστικό του Ντάμπλντορ»

Ο καθηγητής Ντάμπλντορ γνωρίζει ότι ο πανίσχυρος σκοτεινός μάγος Γκρίντελβαλντ σκοπεύει να αποκτήσει τον έλεγχο του Κόσμου των Μάγων. Και μόνο ο Νιουτ Σκαμάντερ μπορεί να τον βοηθήσει σε αυτή την επικίνδυνη αποστολή. Η τρίτη ταινία του μυθικού Wizarding World της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ταξιδεύει σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους, φτιάχνει ένα σύμπαν αξιοζήλευτο και μαγικό, και έχει για συνοδηγούς τον Έντι Ρέντμειν, τον Τζουντ Λο, τον Έζρα Μίλερ και τον νεοφερμένο Μαντς Μίκελσεν στον ρόλο του Γκρίντελβαλντ. Πρεμιέρα 29/5.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Belfast”

Η ζωή του 9χρονου Μπάντι αναστατώνεται από τη βία των προτεσταντών που έχει ως στόχο τους καθολικούς του γείτονες. Και κάπου εκεί υπάρχει και η…ζωή.

Το βραβευμένο με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, ημιαυτοβιογραφικό δράμα του Κένεθ Μπράνα μιλάει απ’ ευθείας στην καρδιά και βάφει τις παιδικές αναμνήσεις με άσπρο και μαύρο. Πρεμιέρα 27/5.

“Χ”

1979: Μία παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωνόμενοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Το ανεξάρτητο σλάσερ της χρονιάς δια χειρός Τι Γουέστ και με την φροντίδα της εκλεκτικής Α24 είναι από εκείνες τις εκπλήξεις που κάθε σινεφίλ περιμένει και καταλήγει να αγαπά. Πρεμιέρα 16/5.

“The Souvenir IΙ”

Μετά το τέλος της θυελλώδους σχέσης της μ’ έναν χαρισματικό και χειριστικό μεγαλύτερο άντρα, η Τζούλι ξεκινά να αποδομεί τον έρωτά της για εκείνον γυρίζοντας την ταινία αποφοίτησής της, διαχωρίζοντας τα γεγονότα από μια επιμελώς φτιαγμένη μυθοπλασία. H ταινία της Τζοάνα Χογκ που απέσπασε την πρώτη θέση στην φετινή λίστα τουSight & Sound με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς –όπως είχε συμβεί και το 2019 με το πρώτο μέρος- κλείνει τον κύκλο μιας γλυκιάς ζωής με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Πρεμιέρα 14/5

Καθηλωτικές σειρές

“The Staircase”

Μια γυναίκα βρίσκεται νεκρή στη σκάλα του σπιτιού της. Ο σύζυγός της, συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων κατηγορείται για φόνο, μιας και βρέθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι της. Είναι όμως έτσι η ιστορία; Το πολυαναμενόμενο «The Staircase» του ΗΒΟ που φέρνει μπροστά από την κάμερα τον Κόλιν Φερθ, την Τόνι Κολέτ και την Ζιλιέτ Μπινόζ υπόσχεται να σας κόψει την ανάσα.

“The Time Traveller’s Wife”

Ένας γάμος, ένας έρωτας, ένα ταξίδι στον χρόνο, μια αγάπη που δείχνει να μην τελειώνει ποτέ.

Χρειάζεται κανείς κάτι άλλο για να περιγράψει την πιο θελκτική ρομαντική τηλεοπτική ιστορία που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Στίβεν Μοφάτ και έχει για πρωταγωνιστές του την Ρόουζ Λέσλι από το «Game ofThrones» και τον Τέο Τζέιμς;

“Gentlemen Jack II”

Ο συναρπαστικός βίος και πολιτεία της χρονικογράφου Αν Λίστερ, με την αφοπλιστική Σούζαν Τζόουνς ξανά στον ρόλο που την καθιέρωσε και της χάρισε μια υποψηφιότητα για BAFTA γυναικείας ερμηνείας. Ο δεύτερος κύκλος θα είναι ακόμα πιο ιλιγγιώδης. Προσδεθείτε!

“We Own This City”

Από τον Τζορτζ Πελεκάνος και τον Ντέιβιντ Σίμον (The Wire) έρχεται η απόλυτη αστυνομική σειρά από το ΗΒΟ. Το We Own This City εξερευνά την πτώση μιας πόλης και του κυνηγητού της Αστυνομίας της Βαλτιμόρης για να κρατήσει ζωντανό τον παλμό μιας γενιάς που μοιάζει να πεθαίνει. Τζον Μπέρνθαλ (The Walking Dead) και Τζος Τσαρλς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ντοκιμαντέρ και παιδικά

“The Janes”

Την Άνοιξη του 1972, η Αστυνομία εισέβαλε σε διαμέρισμα του βόρειου Σικάγο και συνέλαβε 7 γυναίκες. Χρησιμοποιώντας κωδικά ονόματα, οι γυναίκες αυτές είχαν στήσει μια κρυφή υπηρεσία παράνομων αμβλώσεων. Αυτοαποκαλούνταν ως οι «Janes».

“George Carlin’s American Dream”

Σε σκηνοθεσία του Τζουντ Άπατοου, το ντοκιμαντέρ αυτό ακολουθεί τη ζωή και το έργο του μεγάλου κωμικού, παραγνωρισμένου το λιγότερο, Τζορτζ Κάρλιν. Μέχρι το 2008 που πέθανε είχε εμφανιστεί περισσότερες από 130 φορές στο «The Tonight Show» και είχε επιμεληθεί 15 κωμικά shows του ΗΒΟ.

«Επιτέλους Φτάσαμε Σπίτι (Home)»

Όταν τα μέλη της εξωγήινης φυλής των Μπουβ καταφτάσουν στη Γη, αποφασίζουν να διώξουν το ανθρώπινο είδος και να την μετατρέψουν σε νέο τους σπίτι. Ένα πολυμήχανο κορίτσι, η Τιπ, θα ξεφύγει από την ομηρία τους και θα βρει, από την πλευρά των εξωγήινων, έναν σημαντικό σύμμαχο, τον ταπεινό Ουπς και μαζί θα κάνουν ένα ταξίδι για να αποδείξουν πως τελικά δεν είναι τόσα πολλά που χωρίζουν τους διαφορετικούς.