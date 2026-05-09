Πάνος Κατσαρίδης: Θα ήθελα πάρα πολύ τη νέα σεζόν να μην αλλάξει τίποτα και να συνεχίσω στο Πρωινό

"Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι συζητήσεις, είναι πάρα πολύ νωρίς για εμάς" παραδέχεται ο Πάνος Κατσαρίδης
Για το τηλεοπτικό του μέλλον αλλά και για τα σχόλια του Νίκου Συρίγου προς τον συνεργάτη του, Γιώργο Λιάγκα κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Πάνος Κατσαρίδης στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

“Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, είναι πάρα πολύ νωρίς για εμάς ακόμα. Πρώτα ο Γιώργος θα κάνει τη δική του συμφωνία και, από κει και πέρα, εκείνος και το κανάλι θα αποφασίσουν τι θα γίνει με εμάς. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην αλλάξει τίποτα και να συνεχίσω εδώ που είμαι” επισήμανε, αρχικά, ο Πάνος Κατσαρίδης.

“Έδωσε πρόσφατα ο Νίκος Συρίγος μια συνέντευξη στον Γρηγόρη που μίλησε με όχι και τόσο καλά σχόλια προς το πρόσωπο του Γιώργου” σχολίασε ο ρεπόρτερ για να τοποθετηθεί ο Πάνος Κατσαρίδης ως εξής.

“Το κάνει σχεδόν κάθε εβδομάδα και θεωρώ ότι αυτό καταντάει λίγο εμμονικό. Δεν έχεις ανάγκη, κάνε αναπαραγωγή από το ρεπορτάζ σου, κάνε αναπαραγωγή από το σχόλιο σου”.

“Τώρα, το να κάνεις συνέχεια μια αναπαραγωγή προσβάλλοντας έναν άνθρωπο που είναι 35 χρόνια στην τηλεόραση και ο κόσμος τον έχει αγαπήσει τόσο δεν ξέρω, τελικά, αν κάνει καλό στον Νίκο όλο αυτό” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πάνος Κατσαρίδης στις νέες του δηλώσεις.

