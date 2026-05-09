Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: «Θα δείτε και πάλι κάτι καινούργιο και ανανεωμένο, έκανα ήδη την υποδοχή στην Μπέττυ Μαγγίρα»

Το GNTM επιστρέφει από τη νέα σεζόν στο STAR με την Μπέττυ Μαγγίρα να συμπληρώνει την πεντάδα της κριτικής επιτροπής και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αποκαλύπτει ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει,

Η κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού του Σαββατοκύριακο» συνάντησε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου η οποία ανέφερε: «ήταν το pre-casting, δεν ήμασταν εμείς, ήταν όμως η ομάδα του GNTM, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες. Είμαστε ακόμα ανοιχτά στο pre-casting, νομίζω και αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω και αυτή την εβδομάδα έχουμε περιθώριο, οπότε όποιος θέλει ας έρθει να προετοιμαστούμε και μετά σας περιμένουμε όλοι μαζί», ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πριν ξανά επιβεβαιώσει την συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM.

Σε όσους είναι ακόμη σε σκέψεις για να δηλώσουν συμμετοχή στο GNTM: «Να τολμάνε, να μη φοβούνται, να δοκιμάζουν νέα πράγματα. Στο φετινό GNTM έχουμε ακόμα καλύτερες δοκιμασίες, πολύ διαφορετική ροή απ’ ό,τι έχετε δει μέχρι στιγμής. Θα δείτε και πάλι κάτι καινούργιο, ανανεωμένο και πραγματικά όλη η ομάδα έχει κάνει συγκλονιστική δουλειά. Ανυπομονώ».

Στη συνέχεια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ρωτήθηκε για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Ανακοινώθηκε. Ναι, τελειώσαμε, είμαστε ολοκληρωμένοι, η επιτροπή έχει στηθεί».

«Η Ζενεβιέβ είναι φυσικά creative director και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Επειδή σήμερα έγινε η ανακοίνωση, περίμενα κι εγώ την επίσημη για να στείλω τα μηνύματά μου και να κάνω την υποδοχή στην Μπέττυ Μαγγίρα. Όμως είχαμε μιλήσει κι όταν είχε έρθει και την είχαμε καλεσμένη, περάσαμε φανταστικά και προφανώς γι’ αυτό έχουμε κι αυτή την εξέλιξη», απάντησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.