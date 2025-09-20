Αφροδίτη Γραμμέλη: «Δεν πάμε να βγάλουμε τίτλους να πέφτει ανάσκελα το κοινό ούτε τις αποκλειστικάρες»

Για τη νέα τηλεοπτική της συνεργασία με την Ελένη Τσολάκη και τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1, καθώς και για τον τρόπο που ο τηλεθεατής λαμβάνει πια την πληροφορία, μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη στην κάμερα της εκπομπής “Weekend Live” το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

“Νέα ομάδα στο Σαββατοκύριακο με την Ελένη Τσολάκη στην παρουσίαση. Ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι περίπου 20 χρόνια φίλος μου, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφει. Για τον Νίκο Μισίρη έχω πει πως είναι το τηλεοπτικό μου ταίρι και χαίρομαι που είναι μαζί μας ο Λευτέρης Κουμαντάκης, ένα νέο, φρέσκο παιδί, χαρούμενο” δήλωσε, αρχικά, η έμπειρη δημοσιογράφος.

“Ωραία συνθήκη, ωραία. Πάμε να κάνουμε μια εκπομπή για να περάσει καλά ο κόσμος. Ούτε να βγάλουμε τίτλους να πέφτει ανάσκελα το κοινό, ούτε οι αποκλειστικάρες που την ώρα που νομίζεις πως τις έχεις εσύ… τις έχει ο απέναντι”.

“Θέλει πληροφορία ο κόσμος και στην ψυχαγωγία και στην ενημέρωση. Την πληροφορία όμως έτσι όπως είναι, όχι με μια μπάντα από πίσω να βαράει τα ταμπούρλα ή να τσακωνόμαστε 10 άνθρωποι και να μην ακούγεται κανείς” υπογράμμισε, παράλληλα, η Αφροδίτη Γραμμέλη.