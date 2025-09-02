Αφροδίτη Γραμμέλη για Σεργουλόπουλο – Μελιτά: «Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ ταιριαστοί, αλλά περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα»

«Η γυναίκα προσπαθεί, οκ, είναι και γούστα αυτά», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη για τη Τζένη Μελίτα.

Στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» σχολίασαν σήμερα (02.09.2025) την πρεμιέρα του «Πρωίαν σε είδον». Η Αφροδίτη Γραμμέλη, μάλιστα, είπε τα καλύτερα λόγια για τον Φώτη Σεργουλόπουλο και εξέφρασε την άποψή της, σχετικά με το αν ταιριάζουν σαν δίδυμο με τη Τζένη Μελιτά.

«Δεν πρόλαβα να δω την εκπομπή, γιατί είμαστε απέναντι με τον Φώτη! Δεν νομίζω ότι άλλαξε πολύ, ωραία έναρξη, χαρούμενη, χαριτωμένη. Ο Φώτης είναι από τους αγαπημένους μου και θα το πω αυτό, τελεία!

Εμένα πάντα μου άρεσε ο Φώτης ότι κι αν έκανε, είναι πολύ οικεία τηλεοπτική περσόνα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι πομπώδης, δεν έχει εντάσεις, έχει ισχυρή άποψη, έχει εμπειρία τηλεοπτική», είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη είπε στη συνέχεια: «Έχω διατυπώσει κάποιες ενστάσεις σε σχέση με την κυρία Μελιτά, αλλά δεν χρειάζεται τώρα, είναι και πρεμιέρα…

Αλλά η γυναίκα προσπαθεί, οκ, είναι και γούστα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολύ ταιριαστοί, αλλά περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα».