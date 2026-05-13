Eurovision 2026: Η Άννα Βίσση εύχεται στην Antigoni «καλή επιτυχία»

Με αγωνία περιμένει τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα, να δει αν η Antigoni θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision που διεξάγεται στην Βιέννη. Η γνωστή τραγουδίστρια εκπροσωπεί την Κύπρο με το ανεβαστικό τραγούδι «Jalla» το οποίο έχει λάβει πολλή αγάπη στην Ευρώπη.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Antigoni μοιράστηκε βίντεο από την εμφάνισή της στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο είχε διασκεδάσει με τις επιτυχίες της Άννας Βίσση. Η απόλυτη σταρ, έστειλε τις ευχές της στην εκπρόσωπο της Κύπρου προτρέποντας το κοινό να της ευχηθεί «καλή επιτυχία» στην Eurovision.

«Γειά σου Antigoni. Καλή επιτυχία στη Eurovision, με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε, καλή επιτυχία, πείτε της, καλή επιτυχία», είπε η Άννα Βίσση.

«Η βασίλισσα μίλησε, ευχαριστώ», έγραψε με τη σειρά της στη λεζάντα της ανάρτησης της η Antigoni.

Με το «Jalla», η κυπριακή συμμετοχή επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει μέσα από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό ethnic ήχων, μεσογειακής ενέργειας και σύγχρονης pop αισθητικής.

Η σκηνική παρουσία της Αντιγόνης έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στις πρόβες, με αρκετούς eurofans να κάνουν λόγο για μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις του φετινού διαγωνισμού.

Το “Jalla” είναι ένα dance/pop κομμάτι με κυπριακά και μεσογειακά στοιχεία. Η λέξη «τζι’ άλλα / jalla» στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλο» ή «more». Αύριο Πέμπτη (14.05.2026) θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, διεκδικώντας με τη σειρά της μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.