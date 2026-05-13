Μαριάννα Ευστρατίου: Τον Ακύλα τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή στα προκριματικά για τη Eurovision

Η δύο φορές εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision μίλησε για τις αναμνήσεις της από τον μουσικό διαγωνισμό, καθώς και για τη φετινή μας συμμετοχή με τον Akyla
Η Μαριάννα Ευστρατίου / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Ανδρέας Νικολαρέας
Για τις αναμνήσεις της από τη Eurovision, αλλά και για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας με τον Akyla και το «Ferto» του, μίλησε η Μαριάννα Ευστρατίου στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA με τη Φαίη Σκορδά.

Η Μαριάννα Ευστρατίου αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Akyla, λέγοντας ότι τον αγάπησε από την πρώτη στιγμή στα προκριματικά.

«Από τότε που τον είδα στο πορτοκαλί δωμάτιο με το μικρόφωνο είπα ότι αυτός πρέπει να μας εκπροσωπήσει. Ήταν για αυτό. Έκανε τόσα πολλά και δύσκολα πράγματα, που είπα ”πώς αναπνέει αυτό το παιδί;”. Όταν κατέβηκε από το πατίνι, είπα ”πως τα καταφέρνει;”. Μπράβο του! Είναι δύσκολα πράγματα όταν ανεβαίνεις στο πατίνι και σε σκάλες. Ήταν ικανός να τα κάνει», σχολίασε η έμπειρη τραγουδίστρια για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τα σκηνικά με τα δωμάτια και τη γέφυρα του τραγουδιού, όπου ο Ακύλας απευθύνεται στη μαμά του, η Μαριάννα Ευστρατίου υπογράμμισε: «Απορώ πως μπόρεσε. Για εμένα καταπονήθηκε για το πως θα βγούνε τα πλάνα. Θα έπρεπε αυτός ο σωσίας να τα κάνει όλα εκεί και μετά να πάει ο Ακυλάκος ο γλυκός. Δεν βγαίνει καθόλου εύκολα κι απορώ πως το καταφέρνει».

 

«Στη Eurovision πήγα για πρώτη φορά το 1987. Ο Θάνος Μικρούτσικος μου είχε δώσει μία συμβουλή. Συναντηθήκαμε σε μία συναυλία, γνωριζόμασταν από την παρέα του Μάνου Χατζιδάκι και μου είχε πει ”γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο;”. Λέω ”Θάνο, έχω μείνει σε αυτές τις εμπειρίες, του Μάνου και αυτό θέλω να συνεχίσω”. Μου είπε ”ξέρεις, όλα προχωράνε και πρέπει να προχωρήσεις”. Δεν το πήρα τότε βαθιά μέσα μου», θυμήθηκε η δύο φορές εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision.

