Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Ζωή υποψιάζεται ότι τα τηλεφωνήματα συνδέονται με την απόπειρα κατά του Άγγελου

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Πέμπτη (14.05.2026) στις 22:00.

Η αμφιβολία μπαίνει για πρώτη φορά δυνατά στο παιχνίδι: μήπως ο Θεόφιλος δεν είναι ο μόνος — ή ούτε καν ο βασικός — υπεύθυνος;Η Ζωή αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα τηλεφωνήματα συνδέονται με την απόπειρα εναντίον του Άγγελου. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 111: Η αμφιβολία μπαίνει για πρώτη φορά δυνατά στο παιχνίδι: μήπως ο Θεόφιλος δεν είναι ο μόνος — ή ούτε καν ο βασικός — υπεύθυνος; Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα εντείνουν την έρευνά τους, ενώ ο Ορφέας δεν αντέχει άλλο την πίεση και θέλει να φύγουν με τη Φωτεινή μακριά απ’ όλα. Η Ζωή αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα τηλεφωνήματα συνδέονται με την απόπειρα εναντίον του Άγγελου.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

