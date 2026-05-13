Eurovision 2026: Στεναχωρημένος ο Boy George για τον αποκλεισμό του Σαν Μαρίνο – «Αν μας ψηφίσατε, ευχαριστώ»

Ο Boy George τόνισε πως δεν θα άλλαζε τίποτα από όλη αυτή την εμπειρία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε
Η Senhit, εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο, ερμηνεύει το τραγούδι «Superstar» μαζί με τον Boy George κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, στη Βιέννη / REUTERS/Lisa Leutne
«Η εμπειρία μου στη Eurovision ήταν υπέροχη, δεν θα άλλαζα ούτε ένα λεπτό από αυτό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Boy George.

Με μία ανάρτησή του ο Boy George, μετά την ήττα του Σαν Μαρίνο στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, ανέφερε πως στενοχωρήθηκε που δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό μαζί με την Senhit.

Ο τραγουδιστής μαζί με τη Σενίτ, το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) ερμήνευσαν το τραγούδι «Superstar» στη σκηνή της Βιέννης, αλλά δεν κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Παρά την απογοήτευση, ο Boy George τόνισε πως δεν θα άλλαζε τίποτα από όλη αυτή την εμπειρία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε.

«Αν μας ψηφίσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στενοχωρήθηκα που δεν περάσαμε στον τελικό, αλλά η εμπειρία μου στη Eurovision ήταν υπέροχη. Δεν θα άλλαζα ούτε ένα λεπτό από αυτό. Ευχαριστώ τη Σενίτ και ολόκληρη την αποστολή του Σαν Μαρίνο», έγραψε ο θρυλικός σταρ.

Η Senhit εκτός από τον Boy George έχει φέρει στο παρελθόν μεγάλα ονόματα από το Σαν Μαρίνο. Ο πασίγνωστος Αμερικανός ράπερ Flo Rida, συμμετείχε μαζί της το 2021 για το τραγούδι της «Adrenalina».

