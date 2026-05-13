Μαρία Τζομπανάκη: Τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουν οι ωκεανοί, αλλά η ανικανότητα να πιστέψουν στην αγάπη

Για την προσωπική της ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Τζομπανάκη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα.

Στη συνέντευξη από καρδιάς που έδωσε η Μαρία Τζομπανάκη αναφέρθηκε και στον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον τον έρωτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Εκτός από μητέρα και γιαγιά, είστε και σύζυγος. Τι χαρακτηριστικά έχει ένας έρωτας σε πιο ώριμη ηλικία;

– Όλα όσα συμβαίνουν και σε νεαρή ηλικία. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα μας. Η διαφορά ίσως να είναι στο ότι, αν περιορίσει κανείς τον εγωισμό του και αυξήσει την αποδοχή για εμπιστοσύνη και μοίρασμα συναισθημάτων, τότε η ομορφιά της σχέσης μπορεί να αντέξει στο χρόνο.

– Αρχικά ακολουθήσατε τον σύζυγο σας στη Νέα Υόρκη. Τελευταία, ωστόσο, εσείς επιστρέψατε στην Ελλάδα κι εκείνος συνεχίζει να ζει στις ΗΠΑ. Πως καταφέρνετε να μένετε ενωμένοι ενώ σας χωρίζει ένας ωκεανός;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Εκείνος έρχεται πιο κοντά, εφόσον μπορεί να έχει ενδιάμεσο σταθμό εργασίας στην Ελβετία. Συνήθως τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουν οι ωκεανοί, αλλά η ανικανότητα να πιστέψουν στην αγάπη, που όλα τα κατανοεί και τα αγκαλιάζει.

– Τι σημαίνει αγάπη για εσάς; Τι μορφή έχει;

– Αν το αιώνιο είχε σώμα, θα ήταν το σώμα της αγάπης. Όταν τη νιώσεις, μένει παντοτινά εντός και γύρω σου για να τη δέχεσαι και να τη δίνεις.