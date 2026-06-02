Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Συνεχίζεις να ξεφτιλίζεις τους ανθρώπους, αλλά τώρα έχεις μεγαλώσει»

Νέα επίθεση στον Γιώργο Λιάγκα εξαπέλυσε ο Λάκης Λαζόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το βράδυ της Τρίτης (02/06/2026).

Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε με τον δικό του τρόπο τις δηλώσεις του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 Γιώργου Λιάγκα, στην εκπομπή «Πρωινό», όπου είχε αναφέρει: «Από μικρός είχα έναν πολύ κοφτερό λόγο και τους ξεφτίλιζα με τα λόγια».

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Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είχες κοφτερό λόγο και ξεφτίλιζες τους άλλους. Είχες αυτή τη φοβερή ικανότητα να τους ξεφτιλίζεις. Και βλέπω ότι και τώρα συνεχίζεις να κάνεις την ίδια δουλειά! Απλώς τώρα έχεις μεγαλώσει λίγο και φαίνεται».

«Δεν προλαβαίνω να μαζεύω βιντεάκια, εναντίον της Καρυστιανού να τα στείλω στον Μητσοτάκη, να χαρεί», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του Αλ Τσαντίρι Νιούζ, ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αναφερθεί ξανά στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου! Κάνε αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, σάτιρα.

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Ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνι (σ.σ. Γεωργιάδη) με τρόπο που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά.

Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιανού”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα;

Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;

Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δυο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα».