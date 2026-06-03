Λάκης Λαζόπουλος: Πάτησα το μήνυμα και μπήκε το Predator, ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;

Ο Λάκης Λαζόπουλος έριξε την αυλαία στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ για τη φετινή σεζόν το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου και λίγο πριν το φινάλε έστειλε μια σειρά από μηνύματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις παρακολουθήσεις, ενώ προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με την προσωπική του εμπλοκή στην υπόθεση του Predator, προαναγγέλλοντας μάλιστα νομικές κινήσεις από την πλευρά του.

Ο Λάκης Λαζόπουλος επανέλαβε ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν με Predator. Ανέφερε πως στο βιβλίο που ετοιμάζει θα γράψει όλα όσα έχει διαπιστώσει για το συγκεκριμένο κεφάλαιο και περιέγραψε πότε και πώς κατάλαβε ότι κάποιοι ήθελαν να ελέγχουν την κάθε του κίνηση. Διατύπωσε μάλιστα και ερωτήματα αναφορικά με την αξιοπιστία των εκλογικών αποτελεσμάτων, αφού όπως είπε, κάποιοι ίσως και να μπορούν να τα αλλοιώσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει, ότι είχε γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα απ’ την ΕΥΠ. Predator σημαίνει, ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορούν να παρεμβαίνουν και αυτοί. Και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram, ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούνε. Αυτό σημαίνει Predator» είπε αρχικά ο καλλιτέχνης.

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνέχισε αμέσως μετά: «Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να αλλοιώσει και αποτελέσματα των εκλογών; Γιατί, αν το τηλέφωνο απ’ το οποίο γίνεται η κλήση απ’ το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά-σιγά».

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο, με παρενέργειες από τον Covid, στο δεύτερο εμβόλιο. Δώδεκα μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνοντας στο νοσοκομείο, μόνο εγώ το ξέρω. Και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι, για μένα, αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα, που γράφει για την υγεία μου. Απόρησα πώς… ποιος το ‘ξερε; Και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator» πρόσθεσε, διατυπώνοντας ερωτήματα σχετικά με την παρακολούθησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον; Απ’ τον γιατρό μου; Δεν πιστεύω. Απ’ την ΕΥΠ; Λέει σήμερα στην “Εφημερίδα των Συντακτών”, ότι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΕΥΠ αγόρασε το Predator. Και δε το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΕΥΠ το ‘χε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση η δική μου, δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε» υπογράμμισε, αποκαλύπτοντας ότι με τον δικηγόρο του, θα υποβάλουν μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία, τόνισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Το τρίτο ερώτημα είναι, πιο προσωπικό: Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό; Ότι οι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω; Ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν; Ή μήπως περίμεναν κάτι άλλο; Οκτώ μήνες εξετάσεων, φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής. Που θα τη μάθετε στο βιβλίο μου που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι. Αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν, και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση, με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου;», κατέληξε.