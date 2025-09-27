Άγγελος Μπράτης: «Με τη Βίκυ Καγιά έχουμε καιρό να μιλήσουμε, στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταιριάζει το GNTM»

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή μίλησε το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) ο Άγγελος Μπράτης. Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε για το GNTM, τη Βίκυ Καγιά και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Το GNTM είναι σπίτι μου! Είναι η πέμπτη χρονιά για μένα! Τα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφα κι έχουν πολύ ωραίους χαρακτήρες. Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταιριάζει πολύ το GNTM. Γενικά μιλάμε με τη Βίκυ, αλλά τώρα έχουμε καιρό να μιλήσουμε», είπε αρχικά ο Άγγελος Μπράτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Άγγελος Μπράτης αναφέρθηκε και στον Νίκο Αποστολόπουλο, που τον χαρακτήρισε «τοπική μοδίστρα», ο Άγγελος Μπράτης είπε: «Να ‘ναι καλά ο άνθρωπος. Δεν έχω να πω τίποτα».