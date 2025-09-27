Media

Άγγελος Μπράτης: «Με τη Βίκυ Καγιά έχουμε καιρό να μιλήσουμε, στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταιριάζει το GNTM»

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε και για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι μόδας
Άγγελος Μπράτης
Ο Άγγελος Μπράτης / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή μίλησε το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) ο Άγγελος Μπράτης. Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε για το GNTM, τη Βίκυ Καγιά και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Το GNTM είναι σπίτι μου! Είναι η πέμπτη χρονιά για μένα! Τα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφα κι έχουν πολύ ωραίους χαρακτήρες. Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταιριάζει πολύ το GNTM. Γενικά μιλάμε με τη Βίκυ, αλλά τώρα έχουμε καιρό να μιλήσουμε», είπε αρχικά ο Άγγελος Μπράτης.

Παράλληλα, ο Άγγελος Μπράτης αναφέρθηκε και στον Νίκο Αποστολόπουλο, που τον χαρακτήρισε «τοπική μοδίστρα», ο Άγγελος Μπράτης είπε: «Να ‘ναι καλά ο άνθρωπος. Δεν έχω να πω τίποτα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo