Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η κρίση στη σχέση της Δώρας και του Αργύρη κορυφώνεται

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τετάρτη 25 έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 22:00.

Η κρίση στη σχέση της Δώρας και του Αργύρη κορυφώνεται, ενώ η Δέσποινα ζητάει κάτι από τον πατέρα Νικόλαο, που τον ξαφνιάζει.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Ο πατήρ Νικόλαος λέει ψέματα στον Παύλο για το φόρεμα της Χλόης που βλέπει στο σπίτι του, επινοώντας μια δικαιολογία. Η Ελένη μαθαίνει για την πιθανή εγκυμοσύνη της Άννας και καταρρέει. Η αντίδραση όμως του Κυριάκου, την αφήνει άφωνη. Η Ελένη πάει να πάρει την Άννα από το σπίτι της για να τη φυγαδεύσει από τον Νικηφόρο. Η Χριστίνα αναλαμβάνει δράση σχετικά με τους λαθρέμπορους την ίδια ώρα που ο Πέτρος και ο Στέφανος ζητάνε τη βοήθεια του Αντρέα, για να γλιτώσουν από εκείνους. Η κρίση στη σχέση της Δώρας και του Αργύρη κορυφώνεται, ενώ η Δέσποινα ζητάει κάτι από τον πατέρα Νικόλαο, που τον ξαφνιάζει. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στη Μυρτιά, οι πλανόδιοι μουσικοί καταφτάνουν για να παίξουν στο τοπικό πανηγύρι. Ανάμεσα στους μουσικούς και ένας άντρας, που ακόμα κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πόσο θα επηρεάσει τις ζωές όλων ο ερχομός του…

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Ο Αργύρης έρχεται στα χέρια με τον Γεράσιμο, και η Χλόη με τον Κυριάκο παρεμβαίνουν για να τους χωρίσουν. Ο Γεράσιμος ομολογεί στη Χλόη τις προθέσεις του για τη Δώρα, αλλά εκείνη του ζητά να αφήσει την ξαδέλφη της στην ησυχία της και συμβουλεύει τη Δώρα να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Στην εκκλησία, η Δέσποινα εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι εκείνη έβαλε τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας και του αποκαλύπτει πως ο Γεράσιμος είναι ο αδελφός της. Ο πατήρ Νικόλαος την προτρέπει να μιλήσει στη Δώρα, όμως η Δέσποινα παραμένει διστακτική. Ο Πέτρος και ο Στέφανος ενημερώνουν τον Αντρέα για τα χαμένα λαθραία και για τις υποψίες τους που στρέφονται προς τη Χριστίνα. Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στη Θάλεια την παράνομη δράση τους και της ζητά να συνδράμει οικονομικά, ώστε να ξεπληρώσουν το χρέος των γαμπρών τους. Την ίδια στιγμή, ο Ηλίας καταφέρνει να παραπλανήσει τον Παύλο, ανακοινώνοντάς του την παραίτηση της Κικής. Κι ενώ ο Χάρης φέρνει τα χαρμόσυνα νέα για την εγκυμοσύνη της Άννας, προκαλεί άθελά του απογοήτευση στην Ελένη, αλλά και νέες τριβές ανάμεσα στην Άννα και τον Νικηφόρο. Η πίεση από τον σύζυγό της θα ωθήσει την Άννα να πάρει μια παράτολμη απόφαση, που θα καθορίσει το μέλλον της με την Ελένη.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione