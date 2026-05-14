Eurovision 2026: H Κύπρος με την Antigoni Buxton πέρασε στον μεγάλο τελικό

Ο Β’ ημιτελικός της 70ης Eurovision μεταδόθηκε την Πέμπτη (14.05.2026) στην ΕΡΤ1, στις 22:00. Στον σχολιασμό βρίσκονταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ ήταν η σειρά της Κύπρου να διαγωνιστεί με την Antigoni Buxton και το «Jalla».
Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδίκησαν μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Από τον Β’ ημιτελικό προκρίθηκαν 10 χώρες, οι οποίες έδωσαν ραντεβού το Σάββατο 16 Μαΐου με τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».