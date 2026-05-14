Media

Eurovision 2026: H Κύπρος με την Antigoni Buxton πέρασε στον μεγάλο τελικό

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν
Antigoni Buxton
H Antigoni Buxton / REUTERS / Lisa Leutner
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Β’ ημιτελικός της 70ης Eurovision μεταδόθηκε την Πέμπτη (14.05.2026) στην ΕΡΤ1, στις 22:00. Στον σχολιασμό βρίσκονταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ ήταν η σειρά της Κύπρου να διαγωνιστεί με την Antigoni Buxton και το «Jalla».

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδίκησαν μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Από τον Β’ ημιτελικό προκρίθηκαν 10 χώρες, οι οποίες έδωσαν ραντεβού το Σάββατο 16 Μαΐου με τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».

00:17 | 15.05.2026
Kαληνύχτα από το newsit.gr

Ραντεβού στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

00:08 | 15.05.2026
Η στιγμή των αποτελεσμάτων

Πρώτη στον μεγάλο τελικό πέρασε η Βουλγαρία. 

Ακολούθησε η Ουκρανία, αμέσως μετά το πολυπόθητο εισιτήριο πήρε η Νορβηγία.

Αμέσως μετά πέρασε η Αυστραλία. 

Το πέμπτο εισιτήριο πήρε η Ρουμανία. 

Έπειτα οι οικοδεσπότες ανακοίνωσαν ότι στον τελικό πέρασε η Μάλτα.

Στη συνέχεια πέρασε και η Κύπρος και έπειτα η Αλβανία. 

Αμέσως μετά πέρασε και η Δανία, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Τέλος στον μεγάλο τελικό πέρασε και η Τσεχία. 

00:04 | 15.05.2026
Οι φιναλίστ του Α' ημιτελικού

Έπειτα είδαμε ένα βίντεο με τις 10 χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό την περασμένη Τρίτη, ανάμεσά τους - φυσικά - και η Ελλάδα. 

00:01 | 15.05.2026
Ο JJ μάγεψε τη σκηνή

Ο JJ ανέβηκε στο stage και ερμήνευσε το καινούργιο του κομμάτι, ενώ εκείνο που έφερε τη νίκη στην Αυστρία, ήταν το «Wasted Love.

23:51 | 14.05.2026
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία

Σε λίγο θα ξέρουμε ποιες χώρες πρόκειται να περάσουν στον μεγάλο τελικό. 

23:46 | 14.05.2026
Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

Αγωνία για τις 15 χώρες που διαγωνίζονται καθώς μόνο οι 10 θα μπορέσουν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Oι εκπρόσωποι των χωρών που αγωνιούν για το αποτέλεσμα μίλησαν στους συμπαρουσιαστές για τα συναισθήματά τους. 

Έπειτα οι παρουσιαστές ζήτησαν από τους διαγωνιζόμενους να χορέψουν μαζί τους ένα βιεννέζικο βαλς.

23:42 | 14.05.2026
Η ώρα των παρουσιαστών

Για δεύτερη φορά απόψε οι παρουσιαστές της βραδιάς πήραν τα μικρόφωνα για να τραγουδήσουν.

Ερμήνευσαν λοιπόν το τραγούδι «I'm So Excited», του 1982.

23:36 | 14.05.2026
Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος

Η Ελλάδα ψηφίζει ξανά το Σάββατο 16 Μαΐου στον τελικό.

23:31 | 14.05.2026
Το διαγωνιστικό μέρος κλείνει η Νορβηγία

Τη Νορβηγία εκπροσωπεί φέτος ο Jonas Lovv με το κομμάτι «Ya ya ya».

23:25 | 14.05.2026
Στη σκηνή η Μάλτα

Φέτος για λογαριασμό της Μάλτας ανέβηκε στο stage του β' ημιτελικού της Eurovision, ο Aidan, ο οποίος κέρδισε τον εθνικό τελικό της χώρας του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ερμήνευσε το κομμάτι «Bella».

23:22 | 14.05.2026
Ακολούθησε η Αλβανία

Ο Alis εκπροσωπεί φέτος την Αλβανία στον διαγωνισμό με το κομμάτι «Nân», που σημαίνει «μάνα».

23:17 | 14.05.2026
To Ηνωμένο Βασίλειο στη σκηνή

Το Ηνωμένο Βασίλειο που δε διαγωνίζεται εκπροσωπείται φέτος από τον Look Mum No Computer, που τραγούδησε το κομμάτι «Eins, Zwei, Drei».

23:11 | 14.05.2026
Ήρθε η σειρά της Ουκρανίας

Την Ουκρανία φέτος εκπροσωπεί η Leléka, με το τραγούδι «Ridnym» και θεωρείται επίσης φαβορί. 

23:07 | 14.05.2026
Ακολούθησε η Αυστραλία

Έπειτα ήρθε η σειρά της Αυστραλίας, με τη διάσημη τραγουδίστρια Delta Goodrem, που ερμήνευσε το κομμάτι «Eclipse».

Θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί.

22:57 | 14.05.2026
Η Δανία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί

Έπειτα ήρθε η σειρά της Δανίας, που εκπροσωπεί φέτος ο Søren Torpegaard Lund και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τελικό, καθώς στα προγνωστικά βρίσκεται στην 3η θέση. 

Ο 28χρονος ταλαντούχος καλλιτέχνης ερμήνευσε το κομμάτι «Før vi går hjem».

22:55 | 14.05.2026
H Atvara στο stage

Η φετινή εκπρόσωπος της Λετονίας, Atvara, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη μπαλάντα «Ēnā».

22:50 | 14.05.2026
Aκολούθησε η Αυστρία

Φέτος ο νεαρός τραγουδιστής Cosmó εκπροσώπησε τη χώρα του, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Tanzschein».

22:44 | 14.05.2026
Η Antigoni Buxton αποθεώθηκε στη σκηνή

Η εντυπωσιακή Antigoni Buxton ανέβηκε στο stage και ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας το «Jalla». 

Πριν ανέβει στη σκηνή η Μαρία Κοζάκου μίλησε με επιτυχία κυπριακά!

22:41 | 14.05.2026
Έπειτα ήρθε η σειρά της Ελβετίας

Την Ελβετία εκπροσωπεί φέτος η Veronica Fusaro, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το κομμάτι «Alice».

22:32 | 14.05.2026
Το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε με την Αρμενία

Ο Simón ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το κομμάτι «Paloma Rumba». Ο τραγουδιστής εκπροσωπεί την Αρμενία.

22:29 | 14.05.2026
Η 17χρονη Monroe  στη σκηνή για λογαριασμό της Γαλλίας

Έπειτα ακολούθησε η Γαλλία, με τη Monroe και το κομμάτι «Regarde», που δε διαγωνίζεται διότι ανήκει στις «Big 5». 

22:28 | 14.05.2026
Ο παρουσιαστής ντύθηκε «κοτόπουλο»

Με πολύ χιούμορ ο παρουσιαστής του σόου προλόγισε τη Γαλλία που δε διαγωνίζεται.

22:23 | 14.05.2026
Ακολούθησε η Τσεχία

Ο νεαρός τραγουδιστής Daniel Žižka ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό της Τσεχίας και ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Crossroads».

22:18 | 14.05.2026
Η σειρά του Λουξεμβούργου

Αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε η συμμετοχή του Λουξεμβούργου. Η Eva Marija τραγούδησε το κομμάτι της, με τίτλο «Mother Nature».

22:17 | 14.05.2026
H Alexandra Căpitănescu στο stage

Aκολούθησε η σειρά της Ρουμανίας, που θεωρείται φαβορί! Η Alexandra Căpitănescu σάρωσε τη σκηνή με το «Choke Me».

22:11 | 14.05.2026
H Jiva στη σκηνή

Ακολούθησε η Jiva με το τραγούδι «Just Go», που εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν.

22:07 | 14.05.2026
Πρώτη στη σκηνή η Βουλγαρία

Η Βουλγαρία με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga», άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος. 

Το τραγούδι συνυπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. 

22:06 | 14.05.2026
Η Μαρία Κοζάκου αποκάλυψε ότι κατάγεται από την Κύπρο

Ο Γιώργος Καπουτζίδης προκάλεσε τη συμπαρουσιάστρια του να μιλήσει απόψε κυπριακά, καθώς διαγωνίζεται και η Antigoni Buxton.

22:06 | 14.05.2026
15 χώρες διαγωνίζονται και 10 θα περάσουν στον μεγάλο τελικό

Επίσης θα δούμε και 3 ακόμα εμφανίσεις χωρών που ανήκουν στις «Big 5».

22:01 | 14.05.2026
Στη σκηνή οι παρουσιαστές

Oι δύο παρουσιαστές, η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ανέβηκαν στο stage και ερμήνευσαν το τραγούδι του JJ που κέρδισε την περσινή Eurovision.

21:55 | 14.05.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Aπόψε θα παρακολουθήσουμε live όλα όσα θα συμβούν στον β' ημιτελικό της Eurovision που διεξάγεται απόψε Πέμπτη (14.05.2026) στη Βιέννη, όπου διαγωνίζεται και η Κύπρος. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
127
112
105
84
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo