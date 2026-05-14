Eurovision 2026: H Κύπρος με την Antigoni Buxton πέρασε στον μεγάλο τελικό

Η στιγμή των αποτελεσμάτων

Πρώτη στον μεγάλο τελικό πέρασε η Βουλγαρία.

Ακολούθησε η Ουκρανία, αμέσως μετά το πολυπόθητο εισιτήριο πήρε η Νορβηγία.

Αμέσως μετά πέρασε η Αυστραλία.

Το πέμπτο εισιτήριο πήρε η Ρουμανία.

Έπειτα οι οικοδεσπότες ανακοίνωσαν ότι στον τελικό πέρασε η Μάλτα.

Στη συνέχεια πέρασε και η Κύπρος και έπειτα η Αλβανία.

Αμέσως μετά πέρασε και η Δανία, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Τέλος στον μεγάλο τελικό πέρασε και η Τσεχία.