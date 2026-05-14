Θοδωρής Πανάς: Όταν εμείς είχαμε κερδίσει τη Eurovision, είχα πάει σε εκπομπή και μιλάγαμε για το βρακί της Έλενας Παπαρίζου

Τόσο για την εμφάνιση του Akyla στην Eurovision όσο και για τις δικές του μνήμες από τον διαγωνισμό, ως χορευτής της Έλενας Παπαρίζου, μίλησε ο Θοδωρής Πανάς.

Ο Θοδωρής Πανάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά το πρωινό της Πέμπτης (14.05.2026) και μίλησε για τη συμμετοχή του στη Eurovision, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το εύρημα με την εμφάνιση της λύρας στην εμφάνιση του Ακύλα είναι τιμητικό αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ήταν και λίγο αγχωτικό. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μικρό και ίσως, αν δεν υπήρχε, εμένα δεν θα με πείραζε κιόλας για να πω την αλήθεια», δήλωσε αρχικά, ο γνωστός χορογράφος για την εμφάνιση του Akyla.

«Ο διχασμός στα social media πάντα θα υπάρχει. Δηλαδή, όταν εμείς είχαμε κερδίσει, είχα πάει μετά σε μια εκπομπή σαν καλεσμένος και μιλάγαμε για το βρακί της Έλενας Παπαρίζου. Είτε πρώτος βγεις είτε τελευταίος, στην Eurovision πάντα θα υπάρχουν τα καλά και τα κακά σχόλια», πρόσθεσε.

«Κάθε χρόνο μου ξυπνούν στιγμές Eurovision. Είναι ένα γεγονός, μια στιγμή για μένα σημαντική που σίγουρα δεν την ξεχνώ και δεν με αφήνει να την ξεχάσω», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Θοδωρής Πανάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του STAR.