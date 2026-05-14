Συμβαίνει τώρα:
Θρίλερ στα Σπάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του
Media

Θοδωρής Πανάς: Όταν εμείς είχαμε κερδίσει τη Eurovision, είχα πάει σε εκπομπή και μιλάγαμε για το βρακί της Έλενας Παπαρίζου

Ο χορευτής σχολίασε και την εμφάνιση του Akyla
Θοδωρής Πανάς
Ο Θοδωρής Πανάς / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τόσο για την εμφάνιση του Akyla στην Eurovision όσο και για τις δικές του μνήμες από τον διαγωνισμό, ως χορευτής της Έλενας Παπαρίζου, μίλησε ο Θοδωρής Πανάς.

Ο Θοδωρής Πανάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά το πρωινό της Πέμπτης (14.05.2026) και μίλησε για τη συμμετοχή του στη Eurovision, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου.

«Το εύρημα με την εμφάνιση της λύρας στην εμφάνιση του Ακύλα είναι τιμητικό αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ήταν και λίγο αγχωτικό. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μικρό και ίσως, αν δεν υπήρχε, εμένα δεν θα με πείραζε κιόλας για να πω την αλήθεια», δήλωσε αρχικά, ο γνωστός χορογράφος για την εμφάνιση του Akyla. 

«Ο διχασμός στα social media πάντα θα υπάρχει. Δηλαδή, όταν εμείς είχαμε κερδίσει, είχα πάει μετά σε μια εκπομπή σαν καλεσμένος και μιλάγαμε για το βρακί της Έλενας Παπαρίζου. Είτε πρώτος βγεις είτε τελευταίος, στην Eurovision πάντα θα υπάρχουν τα καλά και τα κακά σχόλια», πρόσθεσε.

«Κάθε χρόνο μου ξυπνούν στιγμές Eurovision. Είναι ένα γεγονός, μια στιγμή για μένα σημαντική που σίγουρα δεν την ξεχνώ και δεν με αφήνει να την ξεχάσω», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Θοδωρής Πανάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του STAR.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
127
111
105
83
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo