Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla» – Οι χώρες που προκρίθηκαν

Ο Β’ ημιτελικός της 70ης Eurovision μεταδόθηκε την Πέμπτη (14.05.2026) και ήταν η σειρά της Κύπρου να διαγωνιστεί με την Antigoni Buxton και το «Jalla». Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση μαζί με άλλες 9 χώρες και δίνει ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό το Σάββατο (16.05.2026) στον μεγάλο τελικό.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, στον β’ ημιτελικό της Eurovision εμφανίστηκαν συνολικά οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Όπως αναφέραμε και στο live που μεταδώσαμε στο newsit.gr για τον β’ ημιτελικό, οι χώρες που πέρασαν οι εξής: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Η Κύπρος, με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η εκρηκτική τραγουδίστρια, πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες, πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση.

Σημειώνεται ότι από τον Α’ ημιτελικός οι χώρες που προκρίθηκαν ήταν οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Bέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Επίσης στον μεγάλο τελικό θα δούμε από τις «Big 5», τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Η εντυπωσιακή έναρξη και τα τραγούδια

Αρχικά, οι δύο παρουσιαστές, η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ανέβηκαν στο stage και ερμήνευσαν το τραγούδι του JJ που κέρδισε την περσινή Eurovision. Έπειτα ενημέρωσαν το κοινό ότι από τις 15 χώρες διαγωνίζονταν και 10 θα κατάφερναν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

Πρώτη στη σκηνή εμφανίστηκε η Βουλγαρία. Η εντυπωσιακή Dara, ερμήνευσε το τραγούδι «Bangaranga», ανοίγοντας δυναμικά το διαγωνιστικό μέρος. Μάλιστα, το κομμάτι συνυπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Ακολούθησε η Jiva με το τραγούδι «Just Go», που εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν.

Έπειτα ήρθε η σειρά της Ρουμανίας, που θεωρείται φαβορί! Η Alexandra Căpitănescu σάρωσε τη σκηνή με το «Choke Me» και πέρασε με ευκολία στον μεγάλο τελικό.

Αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε η συμμετοχή του Λουξεμβούργου. Η Eva Marija τραγούδησε το κομμάτι της, με τίτλο «Mother Nature».

Ακολούθησε η Τσεχία. Ο νεαρός τραγουδιστής Daniel Žižka ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό της χώρας του και ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Crossroads».

Έπειτα ακολούθησε η Γαλλία, με τη Monroe και το κομμάτι «Regarde», που δε διαγωνιζόταν, διότι ανήκει στις «Big 5».

Το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε με την Αρμενία. Ο Simón ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το κομμάτι «Paloma Rumba».

Έπειτα ήρθε η σειρά της Ελβετίας, που εκπροσωπεί φέτος η Veronica Fusaro, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το κομμάτι «Alice».

Αμέσως μετά, η Antigoni Buxton αποθεώθηκε στη σκηνή! Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, που εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο, ανέβηκε στο stage και ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας το «Jalla». Μάλιστα, πριν ανέβει στη σκηνή η Μαρία Κοζάκου, που έχει ρίζες από το νησί, μίλησε με επιτυχία κυπριακά!

Aκολούθησε η Αυστρία με τον νεαρό τραγουδιστή Cosmó, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα του, με το κομμάτι «Tanzschein».

Στη συνέχεια, η φετινή εκπρόσωπος της Λετονίας, Atvara, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη μπαλάντα «Ēnā».

Έπειτα ήρθε η σειρά της Δανίας, που εκπροσωπεί φέτος ο Søren Torpegaard Lund και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τελικό, καθώς στα προγνωστικά βρίσκεται στην 3η θέση. Ο 28χρονος ταλαντούχος καλλιτέχνης είπε το κομμάτι «Før vi går hjem».

Ακολούθησε η σειρά ης Αυστραλίας, με τη διάσημη τραγουδίστρια Delta Goodrem, που ερμήνευσε το κομμάτι «Eclipse». Θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η Ουκρανία, την οποία φέτος εκπροσωπεί η Leléka, με το τραγούδι «Ridnym» και θεωρείται επίσης φαβορί.

Το Ηνωμένο Βασίλειο που δε διαγωνίζεται εκπροσωπείται φέτος από τον Look Mum No Computer και το κομμάτι «Eins, Zwei, Drei», το οποίο παρουσίασε αμέσως μετά στη σκηνή.

Ακολούθησε η Αλβανία. Ο Alis εκπροσωπεί φέτος τη γειτονική μας χώρα στον διαγωνισμό με το κομμάτι «Nân», που σημαίνει «μάνα».

Φέτος για λογαριασμό της Μάλτας ανέβηκε στο stage του β’ ημιτελικού της Eurovision, ο Aidan, ο οποίος κέρδισε τον εθνικό τελικό της χώρας του. Ο νεαρός καλλιτέχνης ερμήνευσε το κομμάτι «Bella».

Το διαγωνιστικό μέρος έκλεισε η Νορβηγία, την οποία εκπροσωπεί φέτος ο Jonas Lovv με το κομμάτι «Ya ya ya».

Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος και για δεύτερη φορά οι παρουσιαστές της βραδιάς πήραν τα μικρόφωνα για να τραγουδήσουν. Ερμήνευσαν λοιπόν το τραγούδι «I’m So Excited», του 1982, ενώ στη συνέχεια ζήτησαν από τους διαγωνιζόμενους να χορέψουν μαζί τους ένα βιεννέζικο βαλς. Έπειτα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και ο JJ ανέβηκε στο stage, όπου ερμήνευσε το καινούργιο του κομμάτι, ενώ εκείνο που έφερε τη νίκη στην Αυστρία, ήταν το «Wasted Love».

Αμέσως μετά έφτασε η στιγμή των αποτελεσμάτων! Πρώτη στον μεγάλο τελικό πέρασε η Βουλγαρία. Ακολούθησε η Ουκρανία, αμέσως μετά το πολυπόθητο εισιτήριο πήρε η Νορβηγία. Αμέσως μετά πέρασε η Αυστραλία. Το πέμπτο εισιτήριο πήρε η Ρουμανία. Έπειτα οι οικοδεσπότες ανακοίνωσαν ότι στον τελικό πέρασε η Μάλτα. Στη συνέχεια πέρασε και η Κύπρος και έπειτα η Αλβανία. Έπειτα πέρασε και η Δανία, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί και τέλος η Τσεχία.