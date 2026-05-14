Εurovision 2026: H Antigoni Buxton «αποθεώθηκε» στη σκηνή του β’ ημιτελικού με το «Jalla»

Στον Β’ ημιτελικό της 70ης Eurovision διαγωνίστηκε η Κύπρος το βράδυ της Πέμπτης (14.05.2026) και η Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το κομμάτι «Jalla»

Η Αntigoni Buxton χόρεψε και τραγούδησε με κέφι και μπρίο, για λογαριασμό της Κύπρου, παρασύροντας τους πάντες στους ρυθμούς του «Jalla» στη σκηνή της Eurovision.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, εμφανίστηκαν με την εξής σειρά οι: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

«Εγώ είχα ένα feeling ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για μένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Να πάλι κλαίω… Γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι», είχε δηλώσει νωρίτερα η Antigoni.