Η Μπέττυ Μαγγίρα χόρεψε τσιφτετέλι με το «Jalla» στην έναρξη του «Eurovision Night»

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ1, «Eurovision Night», λίγο πριν τη διεξαγωγή του Β’ ημιτελικού της Εurovision.

Η γνωστή παρουσιάστρια πριν ξεκινήσει να μιλάει λίκνισε το κορμί της στον ρυθμό του «Jalla» του τραγουδιού που ερμηνεύει η Antigoni Buxton, εκπροσωπώντας την Κύπρο στη Eurovision. Αμέσως, μετά η Μπέττυ Μαγγίρα καλησπέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως μετά συνέχισε να χορεύει.

Μαζί της ήταν για ακόμα μία φορά ο Μιχάλης Μαρίνος και η Κατερίνα Βρανά.

«Καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο “Eurovision Night”! Τώρα μας μάθατε και μας περιμένατε. Για μία ώρα θα ‘μαστε μαζί συντροφιά, μέχρι να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2026. Σήμερα συμμετέχει η Κύπρος μας, με την Antigoni και το “Jala”! Είστε έτοιμοι; Γιατί εμείς, είμαστε πανέτοιμοι», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Θέλω να λικνιστείτε. Θα γίνει χαμός σήμερα, σας το λέω! Θα δώσουμε πολύ πόνο», είπε παράλληλα η γνωστή παρουσιάστρια.