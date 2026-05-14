Η Μπέττυ Μαγγίρα χόρεψε τσιφτετέλι με το «Jalla» στην έναρξη του «Eurovision Night»

Θρίλερ στα Σπάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του
Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ1, «Eurovision Night», λίγο πριν τη διεξαγωγή του Β’ ημιτελικού της Εurovision.

Η γνωστή παρουσιάστρια πριν ξεκινήσει να μιλάει λίκνισε το κορμί της στον ρυθμό του «Jalla» του τραγουδιού που ερμηνεύει η Antigoni Buxton, εκπροσωπώντας την Κύπρο στη Eurovision. Αμέσως, μετά η Μπέττυ Μαγγίρα καλησπέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως μετά συνέχισε να χορεύει.

Μαζί της ήταν για ακόμα μία φορά ο Μιχάλης Μαρίνος και η Κατερίνα Βρανά. 

«Καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο “Eurovision Night”! Τώρα μας μάθατε και μας περιμένατε. Για μία ώρα θα ‘μαστε μαζί συντροφιά, μέχρι να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2026. Σήμερα συμμετέχει η Κύπρος μας, με την Antigoni και το “Jala”! Είστε έτοιμοι; Γιατί εμείς, είμαστε πανέτοιμοι», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα. 

«Θέλω να λικνιστείτε. Θα γίνει χαμός σήμερα, σας το λέω! Θα δώσουμε πολύ πόνο», είπε παράλληλα η γνωστή παρουσιάστρια.

