Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η Χλόη απελπίζεται ψάχνοντας μάταια την Ελευθερία

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 40: Ο Παύλος ετοιμάζει το πιο ύπουλο χτύπημα λέγοντας στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σκότωσε την Κατρίν, και ο ίδιος απλώς της έδωσε άλλοθι. Η αποκάλυψη σοκάρει τον Κυριάκο και τον Αντρέα, που πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την καινούργια κατάσταση. Παράλληλα, η Χλόη απελπίζεται ψάχνοντας μάταια την Ελευθερία. Η Δέσποινα είναι έτοιμη να εκδικηθεί τη Δώρα, ενώ η Θάλεια δέχεται επίθεση από την Ελένη όταν προσπαθεί να της μιλήσει για το μέλλον της. Εντωμεταξύ, ο Κυριάκος ανακαλύπτει ότι τα παιδιά του συναναστρέφονται με κάποιον που ήταν φυλακή και ο Στέφανος με τον Πέτρο μπλέκουν όλο και βαθύτερα με τα λαθραία. Και όλα αυτά ενώ η Χλόη ετοιμάζει στον Νικόλαο ένα δώρο που θα τον συγκινήσει πολύ βαθιά.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione