Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγης τραυματίζεται σοβαρά

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (03.06.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει. 

Επεισόδιο 85ο: Η Μαρίνα φοβάται πως ο Άγης θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση της με τον Χρήστο και με τον Κωστή. Η Βάνα ανησυχεί πως παρόλο που ο Άγης δέχτηκε το διαζύγιο, δεν θα αφήσει ήσυχη τη Μάγια. Από την άλλη, ο Χρήστος συμβουλεύει τον Μάρκο να δώσει τόπο στην οργή και να προσλάβει ξανά τον Άγη στην εταιρία, ως αναγνώριση της παραίτησής του από τις αξιώσεις του διαζυγίου. Με σκοπό να αποκατασταθεί η σχέση τους, αλλά χωρίς να έχει βλέψεις για επανασύνδεση, η Μάγια πηγαίνει στον Άγη με τη μικρή τους κόρη. Ο Άγης συγκινείται που είναι μαζί τους και κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό των λαθών του. Το ίδιο βράδυ, ο Άγης πηγαίνει στο μαγαζί της Στέλλας και μεθάει, ενώ οι επόμενες μέρες τον βρίσκουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, κάνοντας καταχρήσεις. Ανησυχώντας πολύ για τον πατέρα του που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ο Κωστής ζητάει από τη Μαρίνα να του πει την αλήθεια για εκείνον και να μην προσποιείται πως όλα είναι καλά. Ο Άγης, απελπισμένος που έχασε τα πάντα και μεθυσμένος, χάνει τις αισθήσεις του στο σπίτι του και τραυματίζεται σοβαρά.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.

